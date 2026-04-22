Фото: ДПСУ

Прикордонники викрили схему контрабанди підакцизних товарів через держкордон. Двоє жителів Буковини намагалися переправити сигарети до Румунії, використовуючи безпілотники

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Порушників помітили вночі, коли вони підвезли ящики з товаром до кордону. Чоловіки планували запускати безпілотники за допомогою спеціальних пневматичних установок. Побачивши прикордонників, чоловіки втекли.

На місці правоохоронці виявили 16,5 тисяч пачок сигарет без акцизних марок на суму понад 1 мільйон гривень. Також вилучили два літальні апарати та систему управління до них.

Відкрито кримінальне провадження. Тривають заходи зі встановлення всіх фігурантів, причетних до незаконної оборудки.

