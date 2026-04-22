Фото: ОГП

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Офіс генпрокурора.

Підозру отримав колишній майстер лісу Берегометського лісництва, який організував вирубку дерев на території Національного природного парку "Вижницький" під виглядом санітарних робіт.

За даними слідства, у жовтні 2024 року посадовець допустив до робіт людей без дозволів та особисто вказував, які ділянки вирубувати. За його розпорядженням знищували навіть ті дерева, які не підлягали вирубці згідно з документами. Крім того, фігурант наказав прокласти лісову дорогу для вивезення деревини, через що було додатково зрубано ще частину лісу.

Аби приховати злочин, пні викорчовували та засипали землею, маскуючи наслідки під звичайні господарські роботи.

У такий спосіб незаконно зрубали щонайменше 28 дерев різних порід, що завдало державі збитків на понад 5 мільйонів гривень.

Чоловіку інкримінують перевищення службових повноважень та незаконну порубку лісу в заповідній зоні (ч. 3 ст. 365, ч. 4 ст. 246 КК України).

Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють інших учасників схеми.

