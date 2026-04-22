22 квітня 2026, 17:37

Маскували під санітарні роботи: у нацпарку на Буковині незаконно зрубали дерев на 5 млн грн

Фото: ОГП
Правоохоронці викрили схему незаконної заготівлі деревини, замасковану під санітарні рубки

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Офіс генпрокурора.

Підозру отримав колишній майстер лісу Берегометського лісництва, який організував вирубку дерев на території Національного природного парку "Вижницький" під виглядом санітарних робіт.

За даними слідства, у жовтні 2024 року посадовець допустив до робіт людей без дозволів та особисто вказував, які ділянки вирубувати. За його розпорядженням знищували навіть ті дерева, які не підлягали вирубці згідно з документами. Крім того, фігурант наказав прокласти лісову дорогу для вивезення деревини, через що було додатково зрубано ще частину лісу.

Аби приховати злочин, пні викорчовували та засипали землею, маскуючи наслідки під звичайні господарські роботи.

У такий спосіб незаконно зрубали щонайменше 28 дерев різних порід, що завдало державі збитків на понад 5 мільйонів гривень.

Чоловіку інкримінують перевищення службових повноважень та незаконну порубку лісу в заповідній зоні (ч. 3 ст. 365, ч. 4 ст. 246 КК України).

Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють інших учасників схеми.

Нагадаємо, на Прикарпатті колишній начальник ДСНС організував незаконну вирубку лісу на понад 7 млн грн. За скоєне колишньому посадовцю загрожує до 10 років позбавлення волі.

21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
17 квітня 2026
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Російські війська б'ють по українських багатоповерхівках, але російські шовіністи цьому вже не радіють
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
