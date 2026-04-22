Фігуранти, 41-річний житель Дніпропетровщини та 36-річний мешканець Верховинщини, налагодили маршрут втечі до Румунії через гори. Свої послуги вони оцінювали у 3000 доларів з одного клієнта.

Дільків затримали у лютому цього року в селищі Верховина під час спроби переправити мешканця Сумщини. Правоохоронці задокументували факт передачі грошей та затримали організаторів на місці.

Обвинувальний акт направлений до суду. Чоловікам загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

