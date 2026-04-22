22 квітня 2026, 17:18

У Києві судитимуть чоловіка за продаж документів для ухилення від мобілізації

22 квітня 2026, 17:18
Фото: Freepik
У Києві судитимуть чоловіка, який обіцяв киянину за 5000$ виготовити медичні документи, потрібні для зняття з військового обліку

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури, передає RegioNews.

Оболонською окружною прокуратурою міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт стосовно чоловіка, який пропонував киянам допомогти з медичними документами, що дозволять ухилитись від мобілізації.

Обвинувачений, розповідав, ніби має потрібні знайомства та зв’язки у медичних закладах та територіальних центрах комплектування (ТЦК та СП) Одеси. Тож за 5000$ клієнту мали зробити документи про проходження стаціонарного лікування, надалі встановити потрібні діагнози для подальшого зняття з військового обліку. При цьому фактичне перебування замовника у лікарні не передбачалося.

Організатора схеми затримали у Києві після отримання ним грошей за обіцяні послуги.

Наразі досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скеровано до суду.

Дії обвинуваченого кваліфіковано як зловживання впливом (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України), йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше СБУ, ДБР та прокуратура викрили схему ухилення від мобілізації. Серед організаторів виявились помічники чинних народних депутатів

ухилення від мобілізації Київ суд прокуратура
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
