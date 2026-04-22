У Києві судитимуть чоловіка за продаж документів для ухилення від мобілізації

У Києві судитимуть чоловіка, який обіцяв киянину за 5000$ виготовити медичні документи, потрібні для зняття з військового обліку

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури, передає RegioNews.

Оболонською окружною прокуратурою міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт стосовно чоловіка, який пропонував киянам допомогти з медичними документами, що дозволять ухилитись від мобілізації.

Обвинувачений, розповідав, ніби має потрібні знайомства та зв’язки у медичних закладах та територіальних центрах комплектування (ТЦК та СП) Одеси. Тож за 5000$ клієнту мали зробити документи про проходження стаціонарного лікування, надалі встановити потрібні діагнози для подальшого зняття з військового обліку. При цьому фактичне перебування замовника у лікарні не передбачалося.

Організатора схеми затримали у Києві після отримання ним грошей за обіцяні послуги.

Наразі досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скеровано до суду.

Дії обвинуваченого кваліфіковано як зловживання впливом (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України), йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з конфіскацією майна.

