22 квітня 2026, 14:36

У Києві підприємець ошукав волонтерів на 1,5 млн грн під виглядом продажу дронів

Фото: СБУ
СБУ та Нацполіція ліквідували шахрайську схему, організатор якої привласнював благодійні внески на потреби ЗСУ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на СБУ.

Столичний підприємець виманив у волонтерів майже 1,5 мільйона гривень, обіцяючи поставити FPV-дрони та амуніцію для потреб фронту.

Для реалізації схеми чоловік створив сайт та сторінку в Instagram, де пропонував комплектуючі для БпЛА та амуніцію. Покупцям обіцяли швидку доставку якісної продукції, проте після отримання повної оплати замовникам надсилали бракований товар або взагалі припиняли виходити на зв’язок.

Щоб приховати злочин, фігурант використовував банківські реквізити своїх знайомих, а гроші переводив у готівку через спільників – бухгалтера, менеджера та підконтрольних ФОПів.

Правоохоронці затримали організатора за місцем проживання. Під час обшуків у нього вилучили документи, печатки та смартфон із доказами незаконної діяльності.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 5 ст. 190 ККкодексу України (шахрайство в особливо великих розмірах). Йому загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників схеми.

Нагадаємо, раніше в столиці затримали шахрая, який обманув військового. Захисник хотів купити автомобіль, і перерахував аферисту майже 5 тисяч доларів. Автівка була потрібна для виконання бойових завдань. Шахрай забрав гроші та зник, а машини ніхто так і не отримав.

21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
17 квітня 2026
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Російські війська б'ють по українських багатоповерхівках, але російські шовіністи цьому вже не радіють
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
