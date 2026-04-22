22 квітня 2026, 18:02

На Кіровоградщині до суду скерували справу про незаконний видобуток копалин

22 квітня 2026, 18:02
Фото: Офіс Генерального прокурора
На Кіровоградщині до суду скерували справу директора підприємства, якого обвинувачують у незаконному видобутку корисних копалин загальнодержавного значення

Про це повідомила пресслужба Офісу Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, державі завдано понад 117 млн грн збитків. Дії керівника кваліфікували за ч. 4 ст. 240 КК України.

Слідство встановило, що директор товариства, знаючи про зупинення спецдозволу на користування надрами, не припинив роботи, а навпаки - організував подальший видобуток гнейсу на Суботцівському родовищі.

Щоб приховати незаконну діяльність, до вибухових робіт він залучили підрядників, не повідомивши їх про відсутність у підприємства права на користування надрами.

Нагадаємо, що на Черкащині кілька місяців поспіль із дна Дніпра незаконно видобували пісок у промислових масштабах. Роботи вели одразу на кількох ділянках, а пісок після цього продавали.

Черкаська обласна прокуратура 10 квітня повідомила про підозру чотирьом особам.

Кіровоградська область незаконний видобуток суд
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
17 квітня 2026
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Російські війська б'ють по українських багатоповерхівках, але російські шовіністи цьому вже не радіють
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
Вбивство Фаріон: обвинувачений Зінченко намагався повіситись
22 квітня 2026, 18:55
Виїхала на зустрічну: на Черкащині в ДТП постраждали три людини
22 квітня 2026, 18:36
На Львівщині судитимуть чоловіка, який намагався збудувати котедж на сусідській ділянці
22 квітня 2026, 18:27
На Київщині чоловіка ледь не вбили через "Христос Воскрес"
22 квітня 2026, 18:15
Контрабанда повітрям: на кордоні з Румунією вилучили дрони та сигарети на мільйон гривень
22 квітня 2026, 17:55
На Житомирщині жінка вланосноруч віддала гроші аферистам: українців попередили про схему
22 квітня 2026, 17:50
Маскували під санітарні роботи: у нацпарку на Буковині незаконно зрубали дерев на 5 млн грн
22 квітня 2026, 17:37
У Києві судитимуть чоловіка за продаж документів для ухилення від мобілізації
22 квітня 2026, 17:18
Смертельне зіткнення автівок у Харкові: поліція шукає свідків
22 квітня 2026, 16:58
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
Всі відео »
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Всі публікації »
