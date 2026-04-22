На Кіровоградщині до суду скерували справу директора підприємства, якого обвинувачують у незаконному видобутку корисних копалин загальнодержавного значення

Про це повідомила пресслужба Офісу Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, державі завдано понад 117 млн грн збитків. Дії керівника кваліфікували за ч. 4 ст. 240 КК України.

Слідство встановило, що директор товариства, знаючи про зупинення спецдозволу на користування надрами, не припинив роботи, а навпаки - організував подальший видобуток гнейсу на Суботцівському родовищі.

Щоб приховати незаконну діяльність, до вибухових робіт він залучили підрядників, не повідомивши їх про відсутність у підприємства права на користування надрами.

