На Кіровоградщині судитимуть забудовника за знищення пам’ятки природи "Дуби-велетні"

Фото: Офіс Генерального прокурора

На Кіровоградщині повідомили про підозру директору будівельних компаній. Його підозрюють у зухвалому захопленні заповідних земель та знищенні місцевої флори

Про це повідомила прокуратура Кіровоградської обалсті, передає RegioNews .

За процесуального керівництва прокурорів Знам’янської окружної прокуратури повідомлено про підозру директору двох будівельних компаній, якого слідство вважає причетним до незаконного захоплення частини заповідної території та вирубки дерев у ботанічній пам’ятці природи "Дуби-велетні" у Знам’янці.

За даними слідства, під час будівельних робіт чоловік відгородив металевим парканом та фактично приєднав до орендованої ділянки частину земель природно-заповідного фонду. Крім того, на території пам’ятки природи було спиляно п’ять акацій та клен, ще одне дерево пошкоджено. Після цього деревину розпиляли та вивезли.

Також правоохоронці встановили, що під час робіт спецтехнікою було пошкоджено ґрунтовий та трав’яний покрив заповідної території. Загальна сума збитків, завданих довкіллю, за висновками експертів перевищує 1,8 млн гривень.

Наразі чоловіку інкримінують самовільне зайняття земельної ділянки в охоронній зоні, незаконну порубку дерев на території природно-заповідного фонду та пошкодження об’єкта природно-заповідного фонду.

Нагадаємо, що на Дніпропетровщині слідчі повідомили про підозру чоловіку за незаконне заволодіння земельною ділянкою.