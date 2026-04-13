Сімейний бізнес, лікарі та фейкові документи: СБУ викрила 5 схем для ухилянтів у різних областях

Правоохоронці заблокували п’ять нових схем ухилення від мобілізації та затримали організаторів оборудок у різних регіонах України. Тепер всім зловмисникам загрожуватиме ув'язнення

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

У Київській області СБУ затримала подружжя. Чоловік та жінка пропонували військовозобов'язаним пройти "стаціонарне ліквання" з подальшим одержанням фіктивних висновків про наявність інвалідності другої групи. Для виготовлення "документів" медсестра обласного тубдиспансеру разом зі своїм чоловіком залучила знайомих лікарів різного профілю.

У Чернігівській області викрили викрито лікаря-невропатолога – члена військово-лікарської комісії (ВЛК). Він за гроші пропонував військовозобов'язаним фіктивну госпіталізацію з подальшим отриманням "важких діагнозів". До "бізнесу" він залучив ще двох місцевих жителів.

На Черкащині затримали ділка, який торгував фіктивними історіями хвороби і документами про наявність інвалідності. Для цього він використовував особисті зв’язки серед лікарів та членів експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи (колишня МСЕК).

На Дніпропетровщині викрили місцевого рецидивіста, який відбуває покарання за наркозлочини. Він зміг організувати канал втечі військовозобов'язаних за кордон до Молдови.

Всі зловмисники отримали підозри. Їм загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки викрила нові докази корупційної діяльності керівника Бучанського РТЦК та СП. За матеріалами справи, посадовець разом із двома спільниками пропонував військовозобов’язаним уникнути призову на підставі фіктивних висновків ВЛК про "погане здоров’я". Крім того, фігурант займався ще незаконним збагаченням.