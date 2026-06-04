Погрожував через критику пансіонату: на Харківщині розгорівся скандал за участі заступника мера

Фото: Зміївська міська рада

У Змієві на Харківщині мешканець місцевого геріатричного пансіонату Володимир Зарванський публічно заявив про тиск та погрози з боку заступника міського голови Віталія Куліша

Про це повідомляє "Медіа-Зміїв", передає RegioNews .

Мешканець Зміївського геріатричного пансіонату Харківської області Володимир Зарванський у зверненні повідомив про конфлікт за участі заступника міського голови Зміївської міської ради Віталія Куліша.

За словами заявника, інцидент стався сьогодні, 4 червня, у приміщенні магазину.

Володимир Зарванський стверджує, що під час розмови посадовець висловлював на його адресу погрози, зокрема щодо можливого застосування фізичної сили у разі подальших публічних зауважень щодо роботи пансіонату.

Також у зверненні йдеться про те, що заявнику нібито заявили про безперспективність звернень до правоохоронних органів.

"Мені було заявлено, що звертатися до правоохоронних органів нібито немає сенсу, оскільки моє звернення ніхто не буде розглядати", - йдеться у зверненні.

Окремо чоловік пов’язує конфлікт із критичними висловлюваннями мешканців закладу щодо умов проживання та роботи адміністрації пансіонату.

Нагадаємо, раніше заступник міського голови Харкова Іван Кузнєцов склав повноваження заступника мера у зв'язку з рослідуванням ДТП. Він назвав цю аварію справжньою трагедією та висловив співчуття рідним загиблого. Він також заявив, що буде співпрацювати зі слідством.