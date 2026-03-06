У Кривому Розі "шахеди" влучили у дев'ятиповерхівку та підприємство

Ілюстративне фото: УНІАН

У Кривому Розі російські дрони-камікадзе вдарили по двох різних локаціях міста – дев’ятиповерховому житловому будинку та підприємству інфраструктури

Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, передає RegioNews.

На місцях влучань триває гасіння пожеж і аварійно-рятувальна операція.

Рятувальники вже ліквідували дві пожежі, ще на одному об'єкті триває їх локалізація. Унаслідок удару пошкоджено до 30 житлових будинків.

Мешканців оперативно евакуювали. За словами Олександра Вілкула, обійшлося без постраждалих.

"Слава Богу – без постраждалих. Реально диво. Всіх вивели, всіх евакуювали", – повідомив він.

Для допомоги мешканцям у місті розгортають два штаби. У Саксаганському районі пункт допомоги працює у школі поруч із місцем влучання, у Довгинцівському районі – біля будівлі виконкому.

Туди можуть звертатися люди, чиї оселі зазнали пошкоджень. Місто приймає заяви на матеріальну допомогу, а також надає необхідні будівельні матеріали для першочергового ремонту.

Нагадаємо, вранці 5 березня ворог атакував залізничну інфраструктуру на Дніпропетровщині. Під час руху вантажного поїзда дрон влучив в електровоз. Отримали поранення машиніст і його помічник, їм надали меддопомогу.