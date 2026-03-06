08:44  06 березня
Хотів "викрити агентів РФ": у Сумах чоловік підпалив банк та аптеку
06:31  06 березня
Загибель матері та дитини в ДТП на Прикарпатті: двох водіїв взяли під варту
19:36  05 березня
Завтра в Україні буде хмарно, місцями пройде сніг з дощем
06 березня 2026, 07:03

У Кривому Розі "шахеди" влучили у дев'ятиповерхівку та підприємство

06 березня 2026, 07:03
Ілюстративне фото: УНІАН
У Кривому Розі російські дрони-камікадзе вдарили по двох різних локаціях міста – дев’ятиповерховому житловому будинку та підприємству інфраструктури

Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, передає RegioNews.

На місцях влучань триває гасіння пожеж і аварійно-рятувальна операція.

Рятувальники вже ліквідували дві пожежі, ще на одному об'єкті триває їх локалізація. Унаслідок удару пошкоджено до 30 житлових будинків.

Мешканців оперативно евакуювали. За словами Олександра Вілкула, обійшлося без постраждалих.

"Слава Богу – без постраждалих. Реально диво. Всіх вивели, всіх евакуювали", – повідомив він.

Для допомоги мешканцям у місті розгортають два штаби. У Саксаганському районі пункт допомоги працює у школі поруч із місцем влучання, у Довгинцівському районі – біля будівлі виконкому.

Туди можуть звертатися люди, чиї оселі зазнали пошкоджень. Місто приймає заяви на матеріальну допомогу, а також надає необхідні будівельні матеріали для першочергового ремонту.

Нагадаємо, вранці 5 березня ворог атакував залізничну інфраструктуру на Дніпропетровщині. Під час руху вантажного поїзда дрон влучив в електровоз. Отримали поранення машиніст і його помічник, їм надали меддопомогу.

03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
07 серпня 2025
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
