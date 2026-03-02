17:10  02 березня
На Прикарпатті чиновниця з відділу освіти "подарувала" собі премій на сотні тисяч
14:06  02 березня
На Рівненщині у СІЗО помер підозрюваний у вбивстві п'яти людей
12:14  02 березня
Спортсменка із Києва претендує на звання найкращої гімнастки Європи
02 березня 2026, 18:45

Житель Сумщини передавав росіянці дані про ЗСУ

02 березня 2026, 18:45
Ілюстративне фото
У Сумській області засудили коригувальника. Чоловік передавав громадянці РФ дані про українських військових

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

На суді чоловік розповів, що восени 2024 року він познайомився в Telegram з жінкою з Росії. Вони спілкувались на різні теми. У березні минулого року він надіслав їй відезапис польоту двох військових вертольотів околицями його рідного села, а таткож відеозапис залпу бойової машини реактивної системи залпового вогню БМ- 21 "Град".

Згодом чоловік показав їй на карті місця розташування ЗСУ в ближніх селах. Проте правоохоронці з'ясували, що ця жінка є співробітницею російської спецслужби. За словами чоловіка, він нібито не усвідомлював, що робив і не бажав тяжких наслідків державі.

На суді чоловік щиро розкаявся. Його засудили до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, СБУ затримала у Запоріжжі ще одного агента ФСБ. Він намагався влаштуватися до оборонного заводу, щоб "зсередини" зливати росіянам координати місцевих підприємств, що працюють на фронт.

коригувальник агент рф суд Сумська область
02 березня 2026
