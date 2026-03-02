Житель Сумщини передавав росіянці дані про ЗСУ

Ілюстративне фото

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

На суді чоловік розповів, що восени 2024 року він познайомився в Telegram з жінкою з Росії. Вони спілкувались на різні теми. У березні минулого року він надіслав їй відезапис польоту двох військових вертольотів околицями його рідного села, а таткож відеозапис залпу бойової машини реактивної системи залпового вогню БМ- 21 "Град".

Згодом чоловік показав їй на карті місця розташування ЗСУ в ближніх селах. Проте правоохоронці з'ясували, що ця жінка є співробітницею російської спецслужби. За словами чоловіка, він нібито не усвідомлював, що робив і не бажав тяжких наслідків державі.

На суді чоловік щиро розкаявся. Його засудили до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, СБУ затримала у Запоріжжі ще одного агента ФСБ. Він намагався влаштуватися до оборонного заводу, щоб "зсередини" зливати росіянам координати місцевих підприємств, що працюють на фронт.