Росіяни вдарили по Краматорську: відомо про трьох загиблих
У понеділок, 2 березня, 08:14 російські війська завдали удару по Краматорську на Донеччині
Про це повідомив начальник Краматорської МВА Олександр Гончаренко, передає RegioNews.
За попередньою інформацією, внаслідок ворожого обстрілу загинули три людини.
"Встановлюємо остаточні наслідки російського терору", – зазначив посадовець.
Нагадаємо, через ворожі атаки на енергетичну інфраструктуру є знеструмлені споживачі у Донецькій, Сумській та Запорізькій областях.
02 березня 2026
