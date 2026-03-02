Атака РФ на Запорізький район: зруйновано будинки, троє людей постраждали

Фото: ДСНС Запоріжжя

У Запорізькому районі внаслідок авіаударів російських військ травмовані 61-річна жінка та 66-річний чоловік

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Зазначається, що ще одну 67-річну жінку рятувальники деблокували з-під завалів зруйнованого будинку – від госпіталізації вона відмовилася.

За однією адресою постраждало два приватні житлові будинки, які були частково зруйновані, та виникла пожежа.

За іншою адресою пошкоджено і спалахнула господарча споруда.

Рятувальники ліквідували всі пожежі та завершили аварійно-рятувальні роботи. Усім постраждалим надано необхідну допомогу.

Нагадаємо, в ніч на 2 березня російські військові вдарили керованими авіабомбами по Комишувасі Запорізького району. Внаслідок ворожої атаки зруйнований будинок, вибуховою хвилею та уламками пошкоджені сусідні будівлі. Дістали поранення дві дитини.