Атака на Харків: ворожий дрон поцілив у багатоповерхівку, є постраждалі

Фото: ДСНС Харківщини

Сьогодні, 2 березня, близько 15:30 росіяни атакували Шевченківський район Харкова

Про це пише "Думка" із посиланням на мер Харкова Ігор Терехов, передає RegioNews.

За його даними, ворожий безпілотник влучив у багатоквартирний будинок.

"Влучання у багатоквартирний будинок. Підтверджено наявність постраждалих", – написав Терехов.

За даними ДСНС, постраждало двоє людей, з них одна дитина.

Рятувальники сходовою клітиною а також за допомогою автодрабини піднялись на верхні поверхи та провели обстеження пошкоджених квартир після обстрілу. Пожежі не було.

Було зафіксовано пошкодження скління вікон та балконів. Також на місці події працювали сапери та психологи ДСНС.

Нагадаємо, російські військові 2 березня атакували Дніпропетровську область. Ціллю ворога стала транспортна інфраструктура. Внаслідок удару ворога постраждали п'ятеро місцевих жителів. Серед них дитина 10 років.

