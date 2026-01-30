У Києві супермаркети почали працювати, як пункти незламномсті
У Деснянському районі столиці низка супермаркетів працює у цілодобовому форматі
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на офіційний телеграм-канал Деснянської РДА м. Києва.
"Це можливість не лише придбати необхідні продукти, а й перепочити, зігрітися та підзарядити гаджети", – йдеться у повідомленні.
У відомстві також повідомили, які саме супермаркети, працюватимуть, як пункти незламності:
Сільпо
- вул. Миколи Закревського, 61/2
- вул. Оноре де Бальзака, 91/29а
У магазинах доступно:
• цілодобовий продаж продуктів харчування
• посадкові місця (20–30 осіб), столи для роботи
• можливість підзарядки гаджетів (220 В)
• безкоштовно: чай, цукор, лимон, кип’яток
• мікрохвильова піч для розігріву їжі
• постійна робота генератора та комфортна температура
• підвальні приміщення можуть використовуватись як найпростіші укриття
У нічний час, коли магазини працюють у форматі "Пункту Незламності", доступний продаж будь-яких товарів, окрім алкоголю та тютюнових виробів.
NOVUS
пр-т Червоної Калини, 85
• цілодобовий формат роботи
• постійно працює одна каса
• апарати з чаєм та кавою
• додаткові посадкові місця
• можливість підзарядки гаджетів (без потужних пристроїв)
VARUS
вул. Червоної Калини, 44а
• цілодобовий продаж продуктів
• чай та кава
• посадкові місця
• можливість підзарядки гаджетів
АТБ
пр-т Лісовий, 4
вул. Каштанова, 7
пр-т Червоної Калини, 60/10
пр-т Червоної Калини, 89б
вул. Оноре де Бальзака, 62
вул. Миколи Лаврухіна, 9
• цілодобовий продаж продуктів харчування
• можливість підзарядки гаджетів
• кава, чай та інші напої
