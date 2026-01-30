У Києві супермаркети почали працювати, як пункти незламномсті

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У Деснянському районі столиці низка супермаркетів працює у цілодобовому форматі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на офіційний телеграм-канал Деснянської РДА м. Києва.

"Це можливість не лише придбати необхідні продукти, а й перепочити, зігрітися та підзарядити гаджети", – йдеться у повідомленні.

У відомстві також повідомили, які саме супермаркети, працюватимуть, як пункти незламності:

Сільпо

вул. Миколи Закревського, 61/2

вул. Оноре де Бальзака, 91/29а

У магазинах доступно:

• цілодобовий продаж продуктів харчування

• посадкові місця (20–30 осіб), столи для роботи

• можливість підзарядки гаджетів (220 В)

• безкоштовно: чай, цукор, лимон, кип’яток

• мікрохвильова піч для розігріву їжі

• постійна робота генератора та комфортна температура

• підвальні приміщення можуть використовуватись як найпростіші укриття

У нічний час, коли магазини працюють у форматі "Пункту Незламності", доступний продаж будь-яких товарів, окрім алкоголю та тютюнових виробів.

NOVUS

пр-т Червоної Калини, 85

• цілодобовий формат роботи

• постійно працює одна каса

• апарати з чаєм та кавою

• додаткові посадкові місця

• можливість підзарядки гаджетів (без потужних пристроїв)

VARUS

вул. Червоної Калини, 44а

• цілодобовий продаж продуктів

• чай та кава

• посадкові місця

• можливість підзарядки гаджетів

АТБ

пр-т Лісовий, 4

вул. Каштанова, 7

пр-т Червоної Калини, 60/10

пр-т Червоної Калини, 89б

вул. Оноре де Бальзака, 62

вул. Миколи Лаврухіна, 9

• цілодобовий продаж продуктів харчування

• можливість підзарядки гаджетів

• кава, чай та інші напої

Як повідомлялось, президент США Дональд Трамп заявив, що попросив президента РФ Володимира Путіна не атакувати Київ протягом тижня.