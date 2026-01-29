Внаслідок атаки Дніпропетровщини загинула жінка, 3 поранених: зафіксовані руйнування в 4 районах
Протягом дня в області фіксували руйнування житла, інфраструктури та об’єктів енергетики в кількох громадах
Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.
Станом на вечір 29 січня у Дніпропетровській області зафіксовані нові наслідки атак із застосуванням безпілотників та авіаційних боєприпасів. Найбільше постраждало Криворіжжя. У Кривому Розі внаслідок удару загинула жінка. Ще троє людей отримали поранення. Двох постраждалих жінок госпіталізували, їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Чоловік лікується амбулаторно. У місті спалахнула пожежа в приватному будинку, ще близько десяти осель зазнали руйнувань та пошкоджень.
У Зеленодольській громаді обстріл призвів до пошкодження об’єктів альтернативної енергетики, зокрема сонячних панелей. У Синельниківському районі зафіксовані удари безпілотниками та керованими авіабомбами. Під вогнем опинилися місто Синельникове, а також Петропавлівська, Покровська і Миколаївська громади. На кількох локаціях виникли пожежі. Пошкоджено щонайменше п’ять приватних будинків, господарчі споруди, територію транспортного підприємства, медичний заклад, адміністративну будівлю, гімназію, будинок культури, пожежну частину та автомобілі.
На Нікопольщині обстрілів зазнали районний центр і кілька громад, серед яких Марганецька, Мирівська, Покровська та Червоногригорівська. Війська РФ застосовували артилерію та FPV-дрони. Унаслідок атак пошкоджено дев’ять приватних житлових будинків, три дачні споруди та дві господарчі будівлі. Також зафіксовані перебої через пошкодження ліній електропередач. Фахівці оцінюють масштаби руйнувань та працюють над відновленням інфраструктури.
У Павлоградському районі внаслідок удару безпілотника пошкоджено автобус. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Екстрені служби продовжують ліквідацію наслідків атак у різних районах області.
Раніше повідомлялося, за минулу добу, 28 січня, на Донеччині зафіксовано 1 713 ворожих ударів по лінії фронту та житловому сектору – внаслідок російських обстрілів загинув 47-річний працівник газової служби в Дружківці, коли FPV-дрон влучив у його автомобіль, ще одна людина дістала поранення в Слов'янську після удару двома дронами "Герань-2".