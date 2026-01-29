19:10  29 січня
Львів готується до введення режиму надзвичайної ситуації
17:35  29 січня
На Київщині автобус на смерть збив пенсіонера
15:59  29 січня
В Україну йдуть 20-градусні морози
UA | RU
UA | RU
29 січня 2026, 18:49

Внаслідок атаки Дніпропетровщини загинула жінка, 3 поранених: зафіксовані руйнування в 4 районах

29 січня 2026, 18:49
Читайте также на русском языке
Фото: Дніпропетровська ОВА
Читайте также
на русском языке

Протягом дня в області фіксували руйнування житла, інфраструктури та об’єктів енергетики в кількох громадах

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

Станом на вечір 29 січня у Дніпропетровській області зафіксовані нові наслідки атак із застосуванням безпілотників та авіаційних боєприпасів. Найбільше постраждало Криворіжжя. У Кривому Розі внаслідок удару загинула жінка. Ще троє людей отримали поранення. Двох постраждалих жінок госпіталізували, їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Чоловік лікується амбулаторно. У місті спалахнула пожежа в приватному будинку, ще близько десяти осель зазнали руйнувань та пошкоджень.

Пошкоджені будинки та авто, служби працюють на місці

У Зеленодольській громаді обстріл призвів до пошкодження об’єктів альтернативної енергетики, зокрема сонячних панелей. У Синельниківському районі зафіксовані удари безпілотниками та керованими авіабомбами. Під вогнем опинилися місто Синельникове, а також Петропавлівська, Покровська і Миколаївська громади. На кількох локаціях виникли пожежі. Пошкоджено щонайменше п’ять приватних будинків, господарчі споруди, територію транспортного підприємства, медичний заклад, адміністративну будівлю, гімназію, будинок культури, пожежну частину та автомобілі.

Наслідки обстрілу в одному з районів області

На Нікопольщині обстрілів зазнали районний центр і кілька громад, серед яких Марганецька, Мирівська, Покровська та Червоногригорівська. Війська РФ застосовували артилерію та FPV-дрони. Унаслідок атак пошкоджено дев’ять приватних житлових будинків, три дачні споруди та дві господарчі будівлі. Також зафіксовані перебої через пошкодження ліній електропередач. Фахівці оцінюють масштаби руйнувань та працюють над відновленням інфраструктури.

У Павлоградському районі внаслідок удару безпілотника пошкоджено автобус. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Екстрені служби продовжують ліквідацію наслідків атак у різних районах області.

Раніше повідомлялося, за минулу добу, 28 січня, на Донеччині зафіксовано 1 713 ворожих ударів по лінії фронту та житловому сектору – внаслідок російських обстрілів загинув 47-річний працівник газової служби в Дружківці, коли FPV-дрон влучив у його автомобіль, ще одна людина дістала поранення в Слов'янську після удару двома дронами "Герань-2".

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Дніпропетровська область Кривий Ріг Герань-2 БПЛА шахеди поранені руйнування Нікополь
Пʼять районів Дніпропетровщини потерпали від обстрілів дронами й артилерією: є постраждалі
29 січня 2026, 07:48
Водій забризкав перцевим балончиком людей, які перекрили дорогу в Кривому Розі
28 січня 2026, 19:09
Масштабні атаки на Дніпропетровщині: пошкоджено п’ятиповерхівку, 3 будинки та підприємство
28 січня 2026, 18:47
Всі новини »
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
Мера Вознесенська затримано після ДТП із смертельними наслідками у Кіровоградській області
29 січня 2026, 19:29
Графіки відключення світла 30 січня: як діятимуть обмеження у п’ятницю
29 січня 2026, 19:29
Евакуаційний потяг із Дніпропетровщини прибув до Мукачева: серед пасажирів 12 дітей
29 січня 2026, 19:24
Львів готується до введення режиму надзвичайної ситуації
29 січня 2026, 19:10
У Рівному затримали 25-річного нападника, який тяжко травмував чоловіка у під'їзді: розшуки тривали 5 місяців
29 січня 2026, 19:02
На Харківщині пенсіонерка жила на гроші мертвого чоловіка
29 січня 2026, 18:45
У Харкові 53-річний водій бетонозмішувача врізався у ВАЗ – постраждали троє людей
29 січня 2026, 18:22
Крути залишилися однією з найтравматичніших віх національно-визвольних змагань
29 січня 2026, 18:21
На Вінниччині під кригою загинув 64-річний чоловік: з ним був 17-річний син
29 січня 2026, 18:01
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Всі публікації »
Остап Дроздов
Валерій Чалий
Олег Саакян
Всі блоги »