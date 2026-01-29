Фото: Дніпропетровська ОВА

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

Станом на вечір 29 січня у Дніпропетровській області зафіксовані нові наслідки атак із застосуванням безпілотників та авіаційних боєприпасів. Найбільше постраждало Криворіжжя. У Кривому Розі внаслідок удару загинула жінка. Ще троє людей отримали поранення. Двох постраждалих жінок госпіталізували, їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Чоловік лікується амбулаторно. У місті спалахнула пожежа в приватному будинку, ще близько десяти осель зазнали руйнувань та пошкоджень.

Пошкоджені будинки та авто, служби працюють на місці

У Зеленодольській громаді обстріл призвів до пошкодження об’єктів альтернативної енергетики, зокрема сонячних панелей. У Синельниківському районі зафіксовані удари безпілотниками та керованими авіабомбами. Під вогнем опинилися місто Синельникове, а також Петропавлівська, Покровська і Миколаївська громади. На кількох локаціях виникли пожежі. Пошкоджено щонайменше п’ять приватних будинків, господарчі споруди, територію транспортного підприємства, медичний заклад, адміністративну будівлю, гімназію, будинок культури, пожежну частину та автомобілі.

Наслідки обстрілу в одному з районів області

На Нікопольщині обстрілів зазнали районний центр і кілька громад, серед яких Марганецька, Мирівська, Покровська та Червоногригорівська. Війська РФ застосовували артилерію та FPV-дрони. Унаслідок атак пошкоджено дев’ять приватних житлових будинків, три дачні споруди та дві господарчі будівлі. Також зафіксовані перебої через пошкодження ліній електропередач. Фахівці оцінюють масштаби руйнувань та працюють над відновленням інфраструктури.

У Павлоградському районі внаслідок удару безпілотника пошкоджено автобус. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Екстрені служби продовжують ліквідацію наслідків атак у різних районах області.

