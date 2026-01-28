Водій забризкав перцевим балончиком людей, які перекрили дорогу в Кривому Розі
У Кривому Розі водій забризкав перцевим балончиком мітингарів, які перекрили дорогу через відключення світла
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на місцеві Телеграм-канали.
Як зазначається, у Кривому Розі десятки людей заблокували рух в обох напрямках, вимагаючи стабільного електропостачання та дотримання графіків.
За словами мітингувальників, світло вмикають лише на кілька хвилин, після чого воно знову зникає.
Під час акції один з водіїв намагався проїхати через натовп і застосував перцевий балончик.
Інформації про постраждалих поки немає.
Нагадаємо, 22 січня росіяни увесь день атакували Кривий Ріг. Через атаку в місті не було світла та опалення.
