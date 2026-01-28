09:01  28 січня
28 січня 2026, 07:58

Ожеледиця в Дніпрі: громадський транспорт працює лише на 20%

28 січня 2026, 07:58
Читайте также на русском языке
Фото: Дніпровська міська рада
Читайте также
на русском языке

У Дніпрі вранці 28 січня склалася складна дорожня обстановка через різке погіршення погодних умов

Про це повідомляє "Відомо" з посиланням на місцеві медіа, передає RegioNews.

Вночі у місті за мінусової температури йшов дощ, що спричинило утворення суцільної ожеледиці на проїжджій частині та тротуарах.

Попри безперервну роботу комунальних служб, на окремих ділянках доріг зафіксовано повторне обмерзання. Рух транспорту у деяких місцях залишається ускладненим або тимчасово неможливим.

Наразі всі дорожні служби задіяні в ліквідації наслідків негоди. Проїжджі частини та пішохідні зони активно посипають. За попередніми прогнозами, до 8:00 ранку основні проблемні ділянки мають бути приведені до безпечного стану.

Громадський транспорт працює приблизно на 20% від звичного графіка. Його рух планують відновлювати поступово після 8:00, за умови стабілізації погодних умов.

Міська влада звернулася до мешканців та роботодавців із проханням, за можливості, перевести працівників на дистанційний формат роботи. Водіїв приватного транспорту закликають утриматися від поїздок без нагальної потреби.

Заклади загальної середньої освіти працюватимуть у штатному режимі, проте батькам радять, за можливості, залишити дітей на дистанційному навчанні.

Як відомо, за даними ДСНС, у ніч на 28 січня та вранці в Дніпрі та Дніпропетровській області очікується туман із видимістю від 200 до 500 метрів, можливе утворення ожеледі та налипання мокрого снігу. Рівень небезпеки встановлено як жовтий (перший ступінь).

Нагадаємо, напередодні через погіршення погоди та ожеледицю на Хмельниччині збільшилася кількість аварійних відключень електроенергії. Без електропостачання залишщилися меканці у понад 140 населених пунктах.

