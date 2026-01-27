В Кривом Роге бизнесмены "нагрели руку" на восстановлении общежития после обстрела: "пропало" несколько миллионов
В Кривом Роге два предпринимателя получили подозрения. Речь идет о присвоении 2 миллионов бюджетных средств.
Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.
Как установили правоохранители, между учреждением высшего образования и субъектом предпринимательской деятельности был заключен договор на капитальный ремонт крыши общежития. Речь идет о здании, пострадавшем в результате обстрела. Общая сумма работ составила около 6 миллионов гривен.
В период с ноября по декабрь 2024 г. бизнесмены во время выполнения работ искусственно завышали стоимость основных строительных материалов в два раза. Также известно о якобы выплаченной заработной плате работникам, фактически денег не получавших. Вырученные средства предприниматели присваивали. Ущерб оценили почти в 2 миллиона гривен.
Сейчас они получили подозрение в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением, а также меры пресечения.
Напомним, ранее во Львовской области разоблачили хищение на закупке дронов для войска. О подозрении сообщили чиновнику поселкового совета.