19:13  22 января
Россияне весь день атакуют Кривой Рог, в городе нет света и отопления
16:27  22 января
Во Львовской области женщина провалилась под лед на реке
14:31  22 января
После сильных морозов в Украину придет потепление со снегом
UA | RU
UA | RU
22 января 2026, 18:47

Враг атаковал Кривой Рог и Никопольщину: пострадала 67-летняя женщина, повреждены дома и коммунальная инфраструктура

22 января 2026, 18:47
Читайте також українською мовою
Фото: глава Днепропетровской ОВА
Читайте також
українською мовою

В Кривом Роге и Никопольском районе в результате вражеских атак повреждены дома и инфраструктура, пострадали более 19 человек, среди них дети

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

В Кривом Роге в результате вражеских атак повреждены многоквартирный дом, частные дома, административное здание и автомобили. Также пострадала городская инфраструктура, включая линии электропередач и газопровод.

Пострадали 12 человек, среди них четверо детей

В течение дня удары агрессора зафиксированы не только в Кривом Роге и Днепре, но и на территории Никопольского района, в частности, в Никополе, Марганецкой, Красногригоровской и Покровской громадах. Враг применял FPV-дроны и артиллерию.

Согласно данным спасателей, в Кривом Роге пострадали 12 человек, среди них четверо детей, в том числе двухлетний мальчик, который находится на амбулаторном лечении. В Днепре пострадали семь человек, один 88-летний мужчина находится в больнице, другие получают амбулаторную помощь. Пожары в домах оперативно ликвидированы.

Вражеские атаки повредили дома и инфраструктуру в Кривом Роге

В городе развернут Штаб помощи пострадавшим. Жителям, чьи дома получили повреждения, выдают строительные материалы для оперативного ремонта. Все необходимые службы работают над восстановлением инфраструктуры и ликвидацией последствий атак.

Ранее сообщалось, в результате российской атаки по Днепру частично разрушен 16-этажный дом – с верхних этажей спасатели эвакуировали 16 человек, 14 человек пострадали, а в двух квартирах вспыхнули пожары на общей площади 200 кв. м.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Днепропетровская область Кривой Рог атака повреждения пострадавшие шахед разрушенные дома
В Павлограде мужчина нанес многочисленные удары 45-летнему знакомому из-за ревности
22 января 2026, 18:25
В Кривом Роге столкнулись иномарки: в автотрости пострадал ребенок
22 января 2026, 17:15
В результате российской атаки по Днепру частично разрушена 16-этажка, много пострадавших
22 января 2026, 15:37
Все новости »
22 января 2026
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
История с бронирующим трудоустройством Владимира Петрова на Национальном военном мемориальном кладбище может выйти боком не только ему самому, но и власти
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
Вырезал глаз и часть уха: в Харькове мужчина жестоко расправился с пожилой соседкой
22 января 2026, 19:15
Россияне весь день атакуют Кривой Рог, в городе нет света и отопления
22 января 2026, 19:13
США и Украина предложат РФ энергетическое перемирие на трехсторонних переговорах
22 января 2026, 19:07
На Донетчине пограничники продолжают наносить мощные удары по оккупантам
22 января 2026, 18:56
Пережили обыски россиян: из оккупированной Херсонщины спасли еще одну группу детей
22 января 2026, 18:55
Похитили со счетов людей четверть миллиона: в Прикарпатье разоблачили группу аферистов
22 января 2026, 18:30
В Павлограде мужчина нанес многочисленные удары 45-летнему знакомому из-за ревности
22 января 2026, 18:25
Во Львовской области разоблачили хищения на дронах для ВСУ
22 января 2026, 18:15
НАБУ провело обыски на таможне "Луцк": изъяли более $850 тысяч
22 января 2026, 18:08
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виктор Шлинчак
Юрий Бутусов
Все блоги »