Фото: глава Днепропетровской ОВА

В Кривом Роге и Никопольском районе в результате вражеских атак повреждены дома и инфраструктура, пострадали более 19 человек, среди них дети

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

В Кривом Роге в результате вражеских атак повреждены многоквартирный дом, частные дома, административное здание и автомобили. Также пострадала городская инфраструктура, включая линии электропередач и газопровод.

Пострадали 12 человек, среди них четверо детей

В течение дня удары агрессора зафиксированы не только в Кривом Роге и Днепре, но и на территории Никопольского района, в частности, в Никополе, Марганецкой, Красногригоровской и Покровской громадах. Враг применял FPV-дроны и артиллерию.

Согласно данным спасателей, в Кривом Роге пострадали 12 человек, среди них четверо детей, в том числе двухлетний мальчик, который находится на амбулаторном лечении. В Днепре пострадали семь человек, один 88-летний мужчина находится в больнице, другие получают амбулаторную помощь. Пожары в домах оперативно ликвидированы.

Вражеские атаки повредили дома и инфраструктуру в Кривом Роге

В городе развернут Штаб помощи пострадавшим. Жителям, чьи дома получили повреждения, выдают строительные материалы для оперативного ремонта. Все необходимые службы работают над восстановлением инфраструктуры и ликвидацией последствий атак.

Ранее сообщалось, в результате российской атаки по Днепру частично разрушен 16-этажный дом – с верхних этажей спасатели эвакуировали 16 человек, 14 человек пострадали, а в двух квартирах вспыхнули пожары на общей площади 200 кв. м.