Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

Окупанти бли по Нікопольщині – райцентру та Покровській громаді, застосували FPV-дрон та артилерію.

На Солонянську громаду Дніпровського району ворог спрямував БпЛА – пошкоджена інфраструктура.

Вранці російська армія вдарила БпЛА по Зайцівській громаді Синельниківського району. Виникла пожежа.

За уточненою інформацією, вчора ворог влучив безпілотником по Маломихайлівській громаді, що на Синельниківщині. Постраждали двоє людей. Жінку 41 року госпіталізували в стані середньої тяжкості. 38-річний чоловік лікуватиметься амбулаторно. Понівечене авто.

Крім того, надвечір росіяни поцілили FPV-дрором по Зеленодольській громаді Криворізького району. Пошкоджені приватний будинок та гараж.

Посадовець додав, що сили ППО збили на Дніпропетровщині пʼять безпілотників.

Нагадаємо, 15 січня росіяни атакували об’єкти інфраструктури у Кривому Розі. На щастя, обійшлося без жертв.