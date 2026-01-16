08:19  16 січня
У Луцьку чоловік вистрелив у поліцейського, який прикрив собою жінку з дитиною
16 січня
На Київщині сталася потрійна ДТП: є постраждалий
15 січня
Прикордонники зірвали спробу росіян прорвати кордон на Харківщині
16 січня 2026, 07:43

Росіяни обстріляли чотири райони Дніпропетровщини: є пошкодження та постраждалі

16 січня 2026, 07:43
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Ворог атакував Нікопольщину, Дніпровський, Криворізький і Синельниківський райони

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

Окупанти бли по Нікопольщині – райцентру та Покровській громаді, застосували FPV-дрон та артилерію.

На Солонянську громаду Дніпровського району ворог спрямував БпЛА – пошкоджена інфраструктура.

Вранці російська армія вдарила БпЛА по Зайцівській громаді Синельниківського району. Виникла пожежа.

За уточненою інформацією, вчора ворог влучив безпілотником по Маломихайлівській громаді, що на Синельниківщині. Постраждали двоє людей. Жінку 41 року госпіталізували в стані середньої тяжкості. 38-річний чоловік лікуватиметься амбулаторно. Понівечене авто.

Крім того, надвечір росіяни поцілили FPV-дрором по Зеленодольській громаді Криворізького району. Пошкоджені приватний будинок та гараж.

Посадовець додав, що сили ППО збили на Дніпропетровщині пʼять безпілотників.

Нагадаємо, 15 січня росіяни атакували об’єкти інфраструктури у Кривому Розі. На щастя, обійшлося без жертв.

