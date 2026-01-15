21:26  15 січня
Прикордонники зірвали спробу росіян прорвати кордон на Харківщині
17:45  15 січня
РФ атакувала балістикою один із найбільших портів України
14:35  15 січня
На Прикарпатті працівники ТЦК за гроші переправляли чоловіків у Румунію
15 січня 2026, 19:52

Росіяни атакували об’єкти інфраструктури у Кривому Розі

15 січня 2026, 19:52
ілюстративне фото: з відкритих джерел
У четвер, 15 січня, в Кривому Розі було атаковано об’єкти інфраструктури. На щастя, обійшлося без жертв

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Telegram-канал голови Криворізької районної військової адміністрації (РВА) Євгена Ситниченка.

За його словами, у четвер вдень Криворізький район зазнав обстрілу з боку ворожого безпілотника. Внаслідок удару сталося займання, яке оперативно ліквідували місцеві пожежники.

Відомо, що пошкоджено окремі об’єкти інфраструктури.

"Сталося займання. Його пожежники ліквідували. Пошкоджено інфраструктуру. Головне, що ніхто не постраждав", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Кривому Розі помер 67-річний чоловік, поранений під час атаки "Іскандерів" 8 січня. Тоді у місті постраждали 13 людей.

Кривий Ріг Дніпропетровська область атака війна РФ
07 серпня 2025
