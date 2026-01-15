13:45  15 січня
У Львові в одній із 16-поверхівок стався вибух: виникла пожежа
11:40  15 січня
У Тернополі в під’їзді багатоповерхівки знайшли новонароджену дитину в сумці
08:36  15 січня
На Прикарпатті батько катував прийомних дітей: підозру отримала посадовиця держслужби
UA | RU
UA | RU
15 січня 2026, 14:07

Дистанційна інвалідність за $12 тисяч: на Дніпропетровщині затримали військового-організатора схеми

15 січня 2026, 14:07
Читайте также на русском языке
Фото: ДПСУ
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці затримали військовослужбовця з Дніпропетровської області, який допомагав чоловікам уникати мобілізації та виїжджати за кордон

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Фігурант шукав клієнтів серед знайомих. Він запевняв, що має зв'язки з медиками, зокрема в Одеській област,і й може допомогти оформити групу інвалідності. За його схемою, чоловікам навіть не потрібно було їхати до лікарні – документи готували дистанційно.

Отримавши фальшиві документи, "клієнти" мали офіційно підтвердити статус у соцзахисті, після чого могли знятися з обліку в ТЦК та виїхати з країни. Організатор також детально інструктував чоловіків щодо поведінки під час перетину кордону, щоб не привернути увагу прикордонників. Свої послуги ділок оцінював у 12 тисяч доларів.

Військового затримали під час отримання всієї суми хабаря від одного з клієнтів. Йому оголосили підозру за ч. 3 ст. 332 КК України (незаконне переправлення осіб через кордон). Чоловіку загрожує до 7 років тюрми.

Правоохоронці встановлюють спільників фігуранта, зокрема серед медичних працівників.

Інвалідність за $12 тисяч: на Дніпропетровщині викрили військового-організатора схеми

Нагадаємо, раніше правоохоронці викрили низку схем, пов’язаних з ухиленням від мобілізації та незаконним переправленням чоловіків за кордон. Підозру оголосили 11 фігурантам.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
прикордонники затримання Дніпропетровська область втеча від мобілізації інвалідність втеча за кордон переправник фейкова інвалідність військовослужбовці
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
Захворюваність на ГРВІ зросла на 15%: за тиждень захворіли понад 121 тис. людей
15 січня 2026, 15:34
У Тернополі двоє чоловіків обкрадали водомати
15 січня 2026, 15:22
На Полтавщині на трасі зіткнулися дві вантажівки: є постраждалі
15 січня 2026, 14:53
У Києві без тепла залишаються 287 будинків: енергетики працюють цілодобово
15 січня 2026, 14:49
На Прикарпатті працівники ТЦК за гроші переправляли чоловіків у Румунію
15 січня 2026, 14:35
ВПО з окупованих територій ризикують залишитися без житла: ГО "Захист Держави" звернулася до влади
15 січня 2026, 14:26
Калмикову викликали до Ради через нібито фейкове бронювання в НВМК
15 січня 2026, 14:12
Українці можуть отримати компенсацію за згорілу через перепади напруги техніку
15 січня 2026, 13:49
У Львові в одній із 16-поверхівок стався вибух: виникла пожежа
15 січня 2026, 13:45
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Історія українських референдумів: як це було
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Сергій Фурса
Віталій Портніков
Всі блоги »