Фото: ДПСУ

Правоохоронці затримали військовослужбовця з Дніпропетровської області, який допомагав чоловікам уникати мобілізації та виїжджати за кордон

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Фігурант шукав клієнтів серед знайомих. Він запевняв, що має зв'язки з медиками, зокрема в Одеській област,і й може допомогти оформити групу інвалідності. За його схемою, чоловікам навіть не потрібно було їхати до лікарні – документи готували дистанційно.

Отримавши фальшиві документи, "клієнти" мали офіційно підтвердити статус у соцзахисті, після чого могли знятися з обліку в ТЦК та виїхати з країни. Організатор також детально інструктував чоловіків щодо поведінки під час перетину кордону, щоб не привернути увагу прикордонників. Свої послуги ділок оцінював у 12 тисяч доларів.

Військового затримали під час отримання всієї суми хабаря від одного з клієнтів. Йому оголосили підозру за ч. 3 ст. 332 КК України (незаконне переправлення осіб через кордон). Чоловіку загрожує до 7 років тюрми.

Правоохоронці встановлюють спільників фігуранта, зокрема серед медичних працівників.

Нагадаємо, раніше правоохоронці викрили низку схем, пов’язаних з ухиленням від мобілізації та незаконним переправленням чоловіків за кордон. Підозру оголосили 11 фігурантам.