Свобода від мобілізації за 9 тисяч доларів: у Києві адвокат "продавав" зняття з розшуку ТЦК

У Києві викрили адвоката, який обіцяв вплинути на ТЦК. Таким чином, він хотів зняти свого клієнта з розшуку

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

Відомо, що адвокат обіцяв вплинути на військових ТЦК, щоб його клієнт міг уникнути мобілізації. Також він гарантував, що чоловіка знімуть з розшуку. Свої "послуги" він оцінив у розмірі 9 тисяч доларів.

"Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна", - повідомили в поліції.

