16:19  13 січня
Синоптик розповіла, чи довго ще протримаються суворі морози
15:45  13 січня
На Дніпропетровщині машина охорони "влетіла" в пожежну автівку
14:39  13 січня
На Буковині митник брав по 100 доларів за кожен незаконно ввезений iPhone
13 січня 2026, 18:40

Свобода від мобілізації за 9 тисяч доларів: у Києві адвокат "продавав" зняття з розшуку ТЦК

13 січня 2026, 18:40
Фото з відкритих джерел
У Києві викрили адвоката, який обіцяв вплинути на ТЦК. Таким чином, він хотів зняти свого клієнта з розшуку

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

Відомо, що адвокат обіцяв вплинути на військових ТЦК, щоб його клієнт міг уникнути мобілізації. Також він гарантував, що чоловіка знімуть з розшуку. Свої "послуги" він оцінив у розмірі 9 тисяч доларів.

"Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, правоохоронці викрили 44-річного киянина, який організував схему ухилення від мобілізації під виглядом оформлення документів на постійний догляд за особою з інвалідністю.

06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
07 серпня 2025
