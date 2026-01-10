Росіяни вдарили по Харкову: є влучання ракетою
У ніч на 10 січня ворог завдав удар по Харкову. Було ракетне влучання по Слобідському району міста
Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.
Як розповіли рятувальники, наслідок обстрілу зруйновані й пошкоджені бокси, автомобілі та вибиті вікна поруч розташованих багатоповерхівок. Пожеж не сталось. Рятувальники та комунальники розбирали завали.
На щастя, ніхто з людей не постраждав.
Нагадаємо, також вночі росіяни атакували Дніпропетровщину. В області спалахнули пожежі. Відомо про трьох постраждалих.
Під час нічного обстрілу Києва загинув медик із КаховкиВсі новини »
09 січня 2026, 11:46Українські прикордонники знищили ворожих штурмовиків на Харківщині
08 січня 2026, 13:10Росіяни зранку обстріляли середмістя Херсона: є загиблий
07 січня 2026, 10:46
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
На Полтавщині іномарка збила підлітка
10 січня 2026, 14:55Черчилль не пройшов би відбір у сучасній Європі
10 січня 2026, 13:45Росіяни атакували Дніпропетровщину: є постраждалі, спалахнули пожежі
10 січня 2026, 13:25На Харківщині чоловік продавав генератори, яких не існує
10 січня 2026, 12:45Погрожувала виписати з лікарні: в Одесі лікаря-психіатра піймали на хабарі
10 січня 2026, 10:55На Київщині отримав вирок агент РФ, який підпалив авто військового
10 січня 2026, 10:35Пенсіонерів попередили: в Україні нова шахрайська схема – цілями аферистів стали літні люди
10 січня 2026, 09:45"Камери вимикаються": переможниця "Холостяка" Надін розповіла, чи був інтим на проєкті
10 січня 2026, 01:35"Жах": акторка Анна Кошмал розповіла про "приліт" біля будинку
10 січня 2026, 00:35
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Історія українських референдумів: як це було
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Всі блоги »