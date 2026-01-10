Росіяни вдарили по Харкову: є влучання ракетою

Фото: ДСНС

У ніч на 10 січня ворог завдав удар по Харкову. Було ракетне влучання по Слобідському району міста

Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.

Як розповіли рятувальники, наслідок обстрілу зруйновані й пошкоджені бокси, автомобілі та вибиті вікна поруч розташованих багатоповерхівок. Пожеж не сталось. Рятувальники та комунальники розбирали завали.

На щастя, ніхто з людей не постраждав.

Нагадаємо, також вночі росіяни атакували Дніпропетровщину. В області спалахнули пожежі. Відомо про трьох постраждалих.