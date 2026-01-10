12:45  10 січня
На Харківщині чоловік продавав генератори, яких не існує
10:55  10 січня
Погрожувала виписати з лікарні: в Одесі лікаря-психіатра піймали на хабарі
10:35  10 січня
На Київщині отримав вирок агент РФ, який підпалив авто військового
UA | RU
UA | RU
10 січня 2026, 14:35

Росіяни вдарили по Харкову: є влучання ракетою

10 січня 2026, 14:35
Читайте также на русском языке
Фото: ДСНС
Читайте также
на русском языке

У ніч на 10 січня ворог завдав удар по Харкову. Було ракетне влучання по Слобідському району міста

Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.

Як розповіли рятувальники, наслідок обстрілу зруйновані й пошкоджені бокси, автомобілі та вибиті вікна поруч розташованих багатоповерхівок. Пожеж не сталось. Рятувальники та комунальники розбирали завали.

На щастя, ніхто з людей не постраждав.

Нагадаємо, також вночі росіяни атакували Дніпропетровщину. В області спалахнули пожежі. Відомо про трьох постраждалих.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
обстріл Харківська область
Під час нічного обстрілу Києва загинув медик із Каховки
09 січня 2026, 11:46
Українські прикордонники знищили ворожих штурмовиків на Харківщині
08 січня 2026, 13:10
Росіяни зранку обстріляли середмістя Херсона: є загиблий
07 січня 2026, 10:46
Всі новини »
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
На Полтавщині іномарка збила підлітка
10 січня 2026, 14:55
Черчилль не пройшов би відбір у сучасній Європі
10 січня 2026, 13:45
Росіяни атакували Дніпропетровщину: є постраждалі, спалахнули пожежі
10 січня 2026, 13:25
На Харківщині чоловік продавав генератори, яких не існує
10 січня 2026, 12:45
Погрожувала виписати з лікарні: в Одесі лікаря-психіатра піймали на хабарі
10 січня 2026, 10:55
На Київщині отримав вирок агент РФ, який підпалив авто військового
10 січня 2026, 10:35
Пенсіонерів попередили: в Україні нова шахрайська схема – цілями аферистів стали літні люди
10 січня 2026, 09:45
"Камери вимикаються": переможниця "Холостяка" Надін розповіла, чи був інтим на проєкті
10 січня 2026, 01:35
"Жах": акторка Анна Кошмал розповіла про "приліт" біля будинку
10 січня 2026, 00:35
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Історія українських референдумів: як це було
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Всі публікації »
Валерій Чалий
Сергій Фурса
Геннадій Друзенко
Всі блоги »