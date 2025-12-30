19:47  30 грудня
30 грудня 2025, 20:58

У Дніпрі затримали чоловіка, який підпалював відділення "Укрпошти" та банки

30 грудня 2025, 20:58
Читайте также на русском языке
Фото: пресслужба поліції
Читайте также
на русском языке

Поліція затримала чоловіка, підозрюваного у серії підпалів комерційних об'єктів

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Перший інцидент стався 16 грудня близько 22:18 у відділенні "Укрпошти" в Індустріальному районі міста. За попередніми даними, невідомий облив двері легкозаймистою рідиною та підпалив їх, після чого втік з місця події. Правоохоронці з'ясували, що чоловік також може бути причетний до підпалу відділення банку.

Під час огляду місця події слідчі вилучили пластикову каністру та залишки згорілих предметів. Фахівці криміналістичного аналізу дослідили відеозаписи з камер спостереження і відтворили маршрут пересування підозрюваного, що допомогло у його пошуках.

17 грудня правоохоронці затримали чоловіка в порядку ст. 208 КПК України. Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 194, а також за ч. 2 ст. 15 і ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України, що передбачає умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Раніше повідомлялося, на Рівненщині сталися підпали об'єктів залізниці, організовані за винагороду. Серед підозрюваних виявився військовослужбовець.

30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
