Фото: пресслужба поліції

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Перший інцидент стався 16 грудня близько 22:18 у відділенні "Укрпошти" в Індустріальному районі міста. За попередніми даними, невідомий облив двері легкозаймистою рідиною та підпалив їх, після чого втік з місця події. Правоохоронці з'ясували, що чоловік також може бути причетний до підпалу відділення банку.

Під час огляду місця події слідчі вилучили пластикову каністру та залишки згорілих предметів. Фахівці криміналістичного аналізу дослідили відеозаписи з камер спостереження і відтворили маршрут пересування підозрюваного, що допомогло у його пошуках.

17 грудня правоохоронці затримали чоловіка в порядку ст. 208 КПК України. Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 194, а також за ч. 2 ст. 15 і ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України, що передбачає умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

