30 декабря 2025, 20:58

В Днепре задержали мужчину, который поджигал отделение "Укрпочты" и банки

30 декабря 2025, 20:58
Фото: пресс-служба полиции
Полиция задержала мужчину, подозреваемого в серии поджогов коммерческих объектов

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Первый инцидент произошел 16 декабря около 22:18 в отделении "Укрпочты" в Индустриальном районе города. По предварительным данным, неизвестный облил дверь легковоспламеняющейся жидкостью и поджег ее, после чего скрылся с места происшествия. Правоохранители выяснили, что мужчина также может быть причастен к поджогу отделения банка.

При осмотре места происшествия следователи изъяли пластиковую канистру и остатки сгоревших предметов. Специалисты криминалистического анализа исследовали видеозаписи с камер наблюдения и воссоздали маршрут передвижения подозреваемого, что помогло в его поисках.

17 декабря правоохранители задержали мужчину в порядке ст. 208 УПК Украины. Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 194, а также по ч. 2 ст. 15 и ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины, что предусматривает умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее сообщалось, в Ровенской области произошли поджоги объектов железной дороги, организованные за вознаграждение. Среди подозреваемых оказался военнослужащий.

Днепр поджог криминал задержание полиция следствие
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
