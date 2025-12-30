Фото: пресс-служба полиции

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Первый инцидент произошел 16 декабря около 22:18 в отделении "Укрпочты" в Индустриальном районе города. По предварительным данным, неизвестный облил дверь легковоспламеняющейся жидкостью и поджег ее, после чего скрылся с места происшествия. Правоохранители выяснили, что мужчина также может быть причастен к поджогу отделения банка.

При осмотре места происшествия следователи изъяли пластиковую канистру и остатки сгоревших предметов. Специалисты криминалистического анализа исследовали видеозаписи с камер наблюдения и воссоздали маршрут передвижения подозреваемого, что помогло в его поисках.

17 декабря правоохранители задержали мужчину в порядке ст. 208 УПК Украины. Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 194, а также по ч. 2 ст. 15 и ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины, что предусматривает умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

