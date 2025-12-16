10:40  16 грудня
На Полтавщині Mercedes-Benz на смерть збив чоловіка
07:58  16 грудня
На Одещині дві дитини отруїлися чадним газом через роботу генератора
07:16  16 грудня
Бійка підлітків в Ірпені: поліція відкрила кримінальне провадження
16 грудня 2025, 12:58

На Харківщині через удар БпЛА спалахнула пожежа в будинку культури

16 грудня 2025, 12:58
Фото: ДСНС
Вночі 16 грудня ворог завдав удару безпілотником по центральній частині селища Великий Бурлук Куп’янського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

Внаслідок влучання у місцевий будинок культури, який раніше вже був пошкоджений ворожими обстрілами, сталася пожежа на площі 1000 кв.м.

У будинку культури на Харківщині спалахнула пожежа через удар БпЛА

Попередньо, жертв та постраждалих немає.

У будинку культури на Харківщині спалахнула пожежа через удар дрона

Рятувальники ліквідували пожежу.

На Харківщині через удар БпЛА спалахнула пожежа в будинку культури
На Харківщині через удар дрона спалахнула пожежа в будинку культури
На Харківщині через удар БпЛА сталася пожежа в будинку культури

Нагадаємо, на Чернігівщині через падіння російського безпілотника загорілася ферма. Загинула худоба, пошкоджена сільськогосподарська техніка.

Харківська область війна обстріли дрон будинок культури пожежа
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
