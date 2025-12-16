У будинку культури на Харківщині спалахнула пожежа через удар БпЛА

На Харківщині через удар БпЛА спалахнула пожежа в будинку культури
Вночі 16 грудня ворог завдав удару безпілотником по центральній частині селища Великий Бурлук Куп’янського району
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.
Внаслідок влучання у місцевий будинок культури, який раніше вже був пошкоджений ворожими обстрілами, сталася пожежа на площі 1000 кв.м.
Попередньо, жертв та постраждалих немає.
Рятувальники ліквідували пожежу.
Нагадаємо, на Чернігівщині через падіння російського безпілотника загорілася ферма. Загинула худоба, пошкоджена сільськогосподарська техніка.
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
"Заробили" понад півтора мільйони: на Харківщині псевдоволонтери грабували довірливих пенсіонерів
16 грудня 2025, 13:10Cartier, Hermes і Louis Vuitton: на Львівщині митники зупинили мікроавтобус із брендовими товарами
16 грудня 2025, 12:41У листопаді на Тернопільщині виявили 170 нетверезих водіїв
16 грудня 2025, 12:39Через зауваження за грубе спілкування з дівчиною: у Києві чоловік до смерті побив перехожого
16 грудня 2025, 12:35Щеплення БЦЖ за світовими стандартами: що зміниться з 2026 року
16 грудня 2025, 12:12Україна здатна виграти цю війну
16 грудня 2025, 11:55Блокування трибуни у ВР переросло в бійку: конфлікт Тарути та Безуглої
16 грудня 2025, 11:52Віра не дозволяє: на Житомирщині свідок Єгови проігнорував повістку - що вирішив суд
16 грудня 2025, 11:50Вбивство Андрія Парубія: СБУ знайшла пістолет кілера
16 грудня 2025, 11:29
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Всі блоги »