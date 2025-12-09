16:59  09 грудня
09 грудня 2025, 18:47

Російські війська обстріляли п’ять громад Нікопольщини: дві жінки постраждали

09 грудня 2025, 18:47
Фото: Дніпропетровська ОВА
Упродовж дня декілька громад Дніпропетровщини опинилися під масованими обстрілами, унаслідок яких є постраждалі та значні пошкодження цивільної інфраструктури

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, передає RegioNews.

На Дніпропетровщині протягом дня зафіксували близько сорока обстрілів, спрямованих переважно на територію Нікопольського району. Під удар потрапили Нікополь, а також Марганецька, Червоногригорівська, Мирівська і Покровська громади. Російські війська використовували безпілотники та артилерійські системи. Після кожної атаки рятувальники та комунальні служби проводили огляд територій, щоб оцінити вплив ударів на інфраструктуру.

Обстріли накрили кілька громад області

Внаслідок обстрілів постраждали дві жінки. За попередньою інформацією, 58-річну потерпілу госпіталізували з травмами середньої тяжкості. Інша мешканка району, 43-річна жінка, отримала легші ушкодження і проходитиме лікування вдома під наглядом медиків. Медичні служби повідомляють, що надають постраждалим необхідну допомогу.

Є пошкоджені будинки та техніка

Вибухами пошкоджено навчальний заклад та гуртожиток при ньому. Також зруйновано сім приватних домоволодінь та кілька господарських будівель. Вогонь знищив вантажний напівпричіп, а уламки пошкодили дві легкові машини. Комісії вже фіксують масштаби руйнувань та визначають першочергові потреби для відновлення.

Крім того, удари зафіксували на території Межівської громади Синельниківського району. Там російський КАБ спричинив серйозні руйнування. Пошкоджена будівля млина та шість приватних будинків. Місцеві служби працюють на місці, щоб забезпечити безпеку мешканців і ліквідувати наслідки атаки.

Нагадаємо, минулої ночі ворог масовано атакував енергетичну інфраструктуру України, залишивши без світла чотири області – Донецьку, Запорізьку, Дніпропетровську та Сумську.

