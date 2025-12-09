У Рівному через витік газу стався вибух у квартирі: є постраждалі
Подія сталася у Рівному у вівторок, 9 грудня, близько 11:00 у багатоповерхівці на вулиці Данила Галицького
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Внаслідок витоку газу у квартирі стався вибух без подальшого займання.
Внаслідок інциденту постраждали дві людини 70 та 64 років, вона самостійно звернулись до лікарні й наразі проходять обстеження.
На місці події працюють слідчі та співробітники газової служби.
Нагадаємо, 7 грудня, в місті Кілія Одеської області в квартирі стався вибух газу. Постраждали чоловік та жінка.
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
На Полтавщині на вулиці виявили пакет з боєприпасами
09 грудня 2025, 12:46У Південний Буг потрапив мазут: правоохоронці провели обшуки на Ладижинській ТЕС
09 грудня 2025, 12:36На Хмельниччині викрили ділків на нелегальному виробництві тютюну: вилучено товару на 25 млн грн
09 грудня 2025, 12:23На Тернопільщині знайшли обгоріле тіло чоловіка: поліція з'ясовує, що сталося
09 грудня 2025, 11:58На Житомирщині мікроавтобус зʼїхав з дороги та врізався в дерево: двоє постраждалих
09 грудня 2025, 11:39Ціна зради 1200 гривень: у Кропивницькому судили чоловіка, який працював на росіян
09 грудня 2025, 11:35Нічні удари по енергетиці: чотири області залишилися без світла
09 грудня 2025, 11:27На Львівщині зупинили контрабанду вживаних ноутбуків на мільйон гривень
09 грудня 2025, 11:20У селі на Волині оголосили карантин: скажений кіт подряпав 5 людей
09 грудня 2025, 11:05
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Всі блоги »