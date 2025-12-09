Фото: поліція

Подія сталася у Рівному у вівторок, 9 грудня, близько 11:00 у багатоповерхівці на вулиці Данила Галицького

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Внаслідок витоку газу у квартирі стався вибух без подальшого займання.

Внаслідок інциденту постраждали дві людини 70 та 64 років, вона самостійно звернулись до лікарні й наразі проходять обстеження.

На місці події працюють слідчі та співробітники газової служби.

Нагадаємо, 7 грудня, в місті Кілія Одеської області в квартирі стався вибух газу. Постраждали чоловік та жінка.