Дніпропетровський окружний адміністративний суд розглянув справу чоловіка, якого через бюрократичну помилку внесли у базу розшуку ТЦК. Він звернувся до суду

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

Влітку 2025 року територіальний центр комплектування надіслав чоловіку повістку. Повістка була відправлена поштою з повідомленням про вручення на адресу реєстрації позивача, проте відправлення повернулось із відміткою "не проживає".

Згодом Національна поліція внесла до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів інформацію про порушення позивачем правил військового обліку та його оголошення у розшук. Інформація про чоловіка автоматично потрапила туди, хоча матеріали не містили доказів притягнення його до відповідальності за порушення правил військового обліку.

Суд звернув увагу на те, що повістка не була вручена належним чином. Оскільки відправлення повернулось з відміткою "не проживає", ТЦК не може вважати чоловіка проінформованим. Суд зазначив, що оголошення у розшук має бути обґрунтоване доказами фактичного порушення.

У результаті суд задовольнив позов та зобов’язав територіальний центр комплектування та Національну поліцію виключити мешканця Дніпропетровщини з переліку військовозобов’язаних, які перебувають у розшуку, визнавши дії органів протиправними.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що популярний застосунок Резерв+ інформуватиме про відправку повістки. Отримувати такі сповіщення можна буде за бажанням, надавши попередню згоду на це.