08:50  09 грудня
Знайшли непритомною: у Києві затримали чоловіка за підозрою у зґвалтуванні 16-річної дівчини
08:43  09 грудня
У Тернополі на будівництві загинув працівник, впавши з висоти
08:11  09 грудня
Від удару відкинуло на кілька метрів: у Дніпрі авто збило пішохода
UA | RU
UA | RU
09 грудня 2025, 13:35

На Дніпропетровщині чоловік через помилку опинився у базі розшуку ТЦК

09 грудня 2025, 13:35
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

Дніпропетровський окружний адміністративний суд розглянув справу чоловіка, якого через бюрократичну помилку внесли у базу розшуку ТЦК. Він звернувся до суду

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

Влітку 2025 року територіальний центр комплектування надіслав чоловіку повістку. Повістка була відправлена поштою з повідомленням про вручення на адресу реєстрації позивача, проте відправлення повернулось із відміткою "не проживає".

Згодом Національна поліція внесла до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів інформацію про порушення позивачем правил військового обліку та його оголошення у розшук. Інформація про чоловіка автоматично потрапила туди, хоча матеріали не містили доказів притягнення його до відповідальності за порушення правил військового обліку.

Суд звернув увагу на те, що повістка не була вручена належним чином. Оскільки відправлення повернулось з відміткою "не проживає", ТЦК не може вважати чоловіка проінформованим. Суд зазначив, що оголошення у розшук має бути обґрунтоване доказами фактичного порушення.

У результаті суд задовольнив позов та зобов’язав територіальний центр комплектування та Національну поліцію виключити мешканця Дніпропетровщини з переліку військовозобов’язаних, які перебувають у розшуку, визнавши дії органів протиправними.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що популярний застосунок Резерв+ інформуватиме про відправку повістки. Отримувати такі сповіщення можна буде за бажанням, надавши попередню згоду на це.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
призов Резерв+ Дніпропетровська область суд
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
Судове засідання у справі Коломойського знову скасували: названо причину
09 грудня 2025, 14:55
РФ вчергове завдала удару по газовій інфраструктурі України
09 грудня 2025, 14:16
США закликають Україну провести президентські вибори
09 грудня 2025, 13:59
Збив дитину на переході: на Рівненщині водію загрожує ув'язнення
09 грудня 2025, 13:55
В Україні з 1 січня 2026 року стартує безкоштовна вакцинація від ВПЛ для дівчат 12-13 років
09 грудня 2025, 13:48
До кордону не доїхали: на Буковині затримали переправників з "клієнтом"
09 грудня 2025, 13:48
На Сумщині прикордонники знищили понад 20 російських безпілотників
09 грудня 2025, 13:29
20 пунктів потенційної "мирної угоди": що вони означають для України
09 грудня 2025, 13:15
ССО завдали удару по складам БпЛА в Донецьку та палива на Луганщині
09 грудня 2025, 13:05
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Всі публікації »
Остап Дроздов
Віктор Шлінчак
Володимир Фесенко
Всі блоги »