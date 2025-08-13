На Буковині у річці Прут знайшли тіло чоловіка, який зник під час купання
У селі Остриця Чернівецького району виявили тіло чоловіка, який напередодні пішов купатися в річці Прут і не повернувся
Про це передає RegioNews із посиланням на ДСНС.
Рятувальники, яких викликали правоохоронці, за допомогою спецобладнання підняли тіло 38-річного чоловіка на берег.
Загиблого передали на судмедекспертизу для встановлення причин смерті.
Нагадаємо, 6 серпня з озера Тягле у Дарницькому районі Києва витягли тіло людини. Обставини загибелі чоловіка встановлюють правоохоронці.
13 серпня 2025
День молоді на Банковій. Чи вдалося владі перетягнути на свій бік студентів
Офіс президента прорахувався у своїй спробі зіграти на темі молоді
08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищували незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
Жителька Херсона розбещувала сина та розповсюджувала порноконтент
13 серпня 2025, 11:17День молоді на Банковій. Чи вдалося владі перетягнути на свій бік студентів
13 серпня 2025, 11:10Потрійна ДТП на Львівщині: четверо травмованих, серед яких дев’ятирічна дівчинка
13 серпня 2025, 11:08Реакція посла України на інцидент із прапором УПА у Варшаві
13 серпня 2025, 10:55У Тернополі водій авто збив на смерть 84-річного чоловіка
13 серпня 2025, 10:52На Львівщині чоловіка засудили за підробку документів для виїзду за кордон
13 серпня 2025, 10:46ДБР приїхало на Харківщину вручати оновлену підозру Шабуніну
13 серпня 2025, 10:24Поліцейські розслідують обставини смертельної ДТП на Одещині
13 серпня 2025, 10:24У ДСНС показали, як сапери розміновують сільськогосподарські угіддя на Харківщині
13 серпня 2025, 10:205000 доларів за перетин кордону: на Одещині затримали організатора незаконного переправлення чоловіків до Молдови
13 серпня 2025, 10:09
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
День молоді на Банковій. Чи вдалося владі перетягнути на свій бік студентів
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Всі блоги »