09:19  13 серпня
На Волині затримали 19-річну сутенерку
07:29  13 серпня
ДТП з п’ятьма загиблими на Хмельниччині: водійці оголосили підозру
07:17  13 серпня
У Києві сталася пожежа у дев’ятиповерхівці: є загиблі
13 серпня 2025, 08:21

На Буковині у річці Прут знайшли тіло чоловіка, який зник під час купання

13 серпня 2025, 08:21
Фото: ДСНС
У селі Остриця Чернівецького району виявили тіло чоловіка, який напередодні пішов купатися в річці Прут і не повернувся

Про це передає RegioNews із посиланням на ДСНС.

Рятувальники, яких викликали правоохоронці, за допомогою спецобладнання підняли тіло 38-річного чоловіка на берег.

Загиблого передали на судмедекспертизу для встановлення причин смерті.

Нагадаємо, 6 серпня з озера Тягле у Дарницькому районі Києва витягли тіло людини. Обставини загибелі чоловіка встановлюють правоохоронці.

