Українські хакери завдали серйозного удару по російському "Газпрому"

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Про це повідомляє RegioNews із посиланням на РБК-Україна.

Як зазначається, внаслідок кібератаки були завдані серйозні збитки мережевій інфраструктурі "Газпрому", зокрема знищено великий обсяг баз даних та встановлено спеціальне програмне забезпечення.

Крім того, було знищено резервні копії даних інформаційної системи "Газпрому" та інша важлива інформація ворога.

Нагадаємо, в Україні затримали учасника міжнародного хакерського угруповання, яке завдало збитків понад 3 млрд грн.