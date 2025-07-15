Фото: "Свої. Кривий Ріг"

У Кривому Розі стався вибух у багатоповерховому будинку. За словами місцевих жителів, вони знають, хто міг це зробити

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Інцидент стався 14 липня на проспекті 200-річчя Кривого Рогу. Там чоловік підірвав гранату. Внаслідок вибуху на нижніх поверхах пошкоджені вікна. Також зачепило гаражі поряд, є воронка. Місцеві жителі знаходять численні уламки.

За словами мешканців, це міг зробити ветеран, який після війни пересувається на візку. Вони зазначили, що це не перший такий випадок: раніше люди бачили, як цей чоловік стріляв із вікна по перехожих.

Коментарів від правоохоронців поки що немає.

Нагадаємо, раніше у Хмельницькому стався вибух у житловому будинку. Чоловік, демонструючи гранату співмешканці, дістав з неї чеку і кинув її у квартирі, після чого втік.