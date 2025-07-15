Фото: "Свої. Кривий Ріг"

В Кривом Роге произошел взрыв в многоэтажном доме. По словам местных жителей, они знают, кто мог это сделать

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Инцидент произошел 14 июля на проспекте 200-летия Кривого Рога. Там мужчина взорвал гранату. В результате взрыва на нижних этажах повреждены окна. Также задело гаражи рядом, есть воронка. Местные жители обнаруживают многочисленные обломки.

По словам жителей, это мог сделать ветеран, после войны передвигающийся на коляске. Они отметили, что это не первый случай: раньше люди видели, как этот мужчина стрелял из окна по прохожим.

Комментариев от правоохранителей пока нет.

Напомним, ранее в Хмельницком произошел взрыв в жилом доме. Мужчина, демонстрируя гранату сожители, достал из нее чеку и бросил ее в квартире, после чего скрылся.