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29 травня 2025, 19:00

Росіяни обстріляли Херсон і передмістя: поранені чоловік і жінка

29 травня 2025, 19:00
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ілюстративне фото: Нацполіція
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У четвер, 29 травня, російська армія вдарила дроном по Херсону та артилерією — по селищу Інженерне. Внаслідок ворожих обстрілів постраждали місцеві мешканці

Про це повідомляє пресслужба Херсонської міської військової адміністрації, передає RegioNews.

Відомо, що близько 15:30 росіяни атакували дроном херсонку у Дніпровському районі міста. Поліцейські доправили потерпілу до лікарні.

"У 43-річної жінки мінно-вибухова травма. Її дообстежують", — йдеться в повідомленні.

Також близько 16:15 внаслідок артобстрілу Інженерного постраждав 63-річний чоловік. У нього діагностували вибухову та закриту черепно-мозкова травми і контузію. Від госпіталізації херсонець відмовився.

Нагадаємо, 29 травня російські війська обстріляли з артилерії селище Антонівка Херсонського району. Через ворожу атаку загинув 27-річний чоловік.

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