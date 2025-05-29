Росіяни обстріляли Херсон і передмістя: поранені чоловік і жінка

ілюстративне фото: Нацполіція

У четвер, 29 травня, російська армія вдарила дроном по Херсону та артилерією — по селищу Інженерне. Внаслідок ворожих обстрілів постраждали місцеві мешканці

Про це повідомляє пресслужба Херсонської міської військової адміністрації, передає RegioNews.

Відомо, що близько 15:30 росіяни атакували дроном херсонку у Дніпровському районі міста. Поліцейські доправили потерпілу до лікарні.

"У 43-річної жінки мінно-вибухова травма. Її дообстежують", — йдеться в повідомленні.

Також близько 16:15 внаслідок артобстрілу Інженерного постраждав 63-річний чоловік. У нього діагностували вибухову та закриту черепно-мозкова травми і контузію. Від госпіталізації херсонець відмовився.

Нагадаємо, 29 травня російські війська обстріляли з артилерії селище Антонівка Херсонського району. Через ворожу атаку загинув 27-річний чоловік.