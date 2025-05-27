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У Дніпрі неадекватна жінка стала чіплятися до дітей, які репетирували останній дзвоник. Вчителька не стала довго думати і рішуче захистила учнів

Про це повідомляє Суспільне, передає RegioNews.

На подвір'ї однієї з гімназій у Соборному районі Дніпра п'яна жінка чіплялась до дітей та вчителів. Вчителька швидко зреагувала та зупинила зловмисницю, захистивши дітей.

Коли правоохоронці приїхали за викликом, вони вивели зловмисницю за територію школи. За словами директорки навчального закладу, дев'ятикласники проводили репетицію останнього дзвоника, а ця жінка стояла під колонами. Потім вона підійшла та стала штовхати дівчат.

"Їй зробила зауваження вчителька. Вона не відреагувала. В цей час вона взяла і вилила, вихлюпнула оцей свій напій під ноги дітям. Вона бере, вона була в капелюшку, вона бере свій капелюх і одягає на вчительку. Вчителька знімає той капелюх, щоб їй віддати, але жінка замахується. Ну, слава богу, ця вчителька рукою себе захистила, бо вона ж замахувалась так, мабуть, по обличчю, чи як", - згадує директор закладу.

За словами директорки, захистила дітей вчителька мистецтв, яка "не могла б вчинити інакше". Тепер колеги пишаються вчителькою за її вчинок, бо так не кожен зміг би.

У поліції розповіли, що 36-річна зловмисниця поводилася неадекватно, мала ознаки сп'яніння. Відомо, що на неї склали адміністративні матеріали за ст. 173 (Дрібне хуліганство) та ст. 178 (Поява у громадських місцях у п'яному вигляді) КУпАП.

Нагадаємо, раніше на Хмельниччині чоловіка судили за побиття двох школярів. На очах в ще одного учня чоловік вдарив одного підлітка, а потім і іншого, коли той зробив йому зауваження. Тепер крім пробаційного нагляду, зловмисник повинен виплатити потерпілим 100 тисяч гривень моральної компенсації.