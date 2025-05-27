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27 мая 2025, 16:23

Не могла бы поступить иначе: в Днепре учительница защитила детей от неадекватной нападающей

27 мая 2025, 16:23
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Фото: скрин
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В Днепре неадекватная женщина стала приставать к детям, которые репетировали последний звонок. Учительница не стала долго думать и решительно защитила учащихся

Об этом сообщает Общественное, передает RegioNews.

Во дворе одной из гимназий в Соборном районе Днепра пьяная женщина приставала к детям и учителям. Учительница быстро среагировала и остановила злоумышленницу, защитив детей.

Когда правоохранители приехали по вызову, они вывели злоумышленницу за территорию школы. По словам директора учебного заведения, девятиклассники проводили репетицию последнего звонка, а эта женщина стояла под колоннами.

"Ей сделала замечание учительница. Она не отреагировала. В это время она взяла и вылила, выплеснула этот свой напиток под ноги детям. Она берет, она была в шляпке, она берет свою шляпу и одевает на учительницу. Учительница снимает ту шляпу, чтобы ей отдать, но женщина замахивается. Ну, слава богу, эта учительница рукой себя защитила, потому что она же замахивалась так, наверное, по лицу или как", - вспоминает директор заведения.

По словам директора, защитила детей учительница искусств, которая "не могла бы поступить иначе". Теперь коллеги гордятся учительницей за ее поступок, потому что так не каждый смог бы.

В полиции рассказали, что 36-летняя злоумышленница вела себя неадекватно, имела признаки опьянения. Известно, что на нее составили административные материалы по ст. 173 (Мелкое хулиганство) и ст. 178 (Появление в общественных местах в пьяном виде) КУоАП.

Напомним, ранее на Хмельнитчине мужчину судили за избиение двух школьников . На глазах у еще одного ученика мужчина ударил одного подростка, а затем и другого, когда тот сделал ему замечание.

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