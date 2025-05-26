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26 травня 2025, 22:35

Палаючі авто та понівечені будинки: росіяни атакували Дніпропетровщину з артилерії

26 травня 2025, 22:35
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Фото: ОВА
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Російські війська вчергове вдарили по Дніпропетровщині артилерією та дронами. У ОВА розповіли про наслідки атаки

Про це повідомив голова ОВА, передає RegioNews.

За словами Сергія Лисака, росіяни атакували три райони Дніпропетровщини 26 травня. Окупанти вдарили по Синельніковщині безпілотниками. Внаслідок атаки постраждали троє місцевих жителів.

Артилерією атакували Зеленодольську громаду. Снарядами побило сонячні панелі.

Нікопольщину росіяни атакували важкою артилерією та безпілотниками. Через атаки понівечені інфраструктура, дев'ятиповерхівка, приватний будинок і дві машини. На одному з подвір’їв зайнялася трава.

Нагадаємо, 25 травня росіяни вдарили по Херсонщині. Внаслідок атаки загинула дитина. Також відомо, що ще дев'ятеро людей отримали поранення, серед них двоє дітей.

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