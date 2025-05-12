Росіяни атакували Дніпропетровщину: в ОВА розповіли про наслідки
Росіяни вчергове атакували Дніпропетровщину артилерією та дронами. Внаслідок атаки пошкоджені будинки
Про це повідомив голова ОВА, передає RegioNews.
За словами Сергія Лисака, під ударом росіян знову була Нікопольщина. Зокрема, це Нікополь, а також Покровська, Марганецька, Мирівська, Червоногригорівська громади. Російські війська обстрілювали область з артилерії. Також були атаки дронами.
На щастя, люди не постраждали. У ОВА повідомили про пошкоджені два приватні будинки та господарську споруду.
Нагадаємо, 11 травня російський снаряд влучив у багатоповерхівку в Херсоні. Постраждало дві людини: 76-річну жінку госпіталізували медики. Також постраждала жінка, яка в цей момент знаходилась на вулиці.
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