Фото: ОВА

Про це повідомив голова ОВА, передає RegioNews.

За словами Сергія Лисака, під ударом росіян знову була Нікопольщина. Зокрема, це Нікополь, а також Покровська, Марганецька, Мирівська, Червоногригорівська громади. Російські війська обстрілювали область з артилерії. Також були атаки дронами.

На щастя, люди не постраждали. У ОВА повідомили про пошкоджені два приватні будинки та господарську споруду.

Нагадаємо, 11 травня російський снаряд влучив у багатоповерхівку в Херсоні. Постраждало дві людини: 76-річну жінку госпіталізували медики. Також постраждала жінка, яка в цей момент знаходилась на вулиці.