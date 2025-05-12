Фото: ОВА

Россияне в очередной раз атаковали Днепропетровщину артиллерией и дронами. В результате атаки повреждены дома

Об этом сообщил глава ОВА, передает RegioNews.

По словам Сергея Лысака, под ударом россиян снова была Никопольщина. В частности, это Никополь, а также Покровская, Марганецкая, Мировская, Красногригорьевская общины. Российские войска обстреливали область из артиллерии. Также были атаки дронами.

К счастью, люди не пострадали. В ОВА сообщили о поврежденных двух частных домах и хозяйственной постройке.

Напомним, 11 мая российский снаряд попал в многоэтажку в Херсоне. Пострадали два человека: 76-летнюю женщину госпитализировали медики. Также пострадала женщина, которая находилась на улице.