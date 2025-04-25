Поранений під час російського обстрілу Дніпропетровщини чоловік помер у лікарні

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Чоловік, поранений внаслідок вечірнього обстрілу росіянами Нікополя в п'ятницю,25 квітня, помер у лікарні

Про це у Телеграмі повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

"Помер 46-річний чоловік, поранений сьогодні ввечері під час артобстрілу Нікополя", - повідомив Лисак.

Зазначається, що до медичного закладу потерпілого доставили у вкрай важкому стані. Лікарі боролися за його життя, але врятувати, на жаль, не змогли.

Нагадаємо, росіяни атакували Дніпропетровщину безпілотниками.