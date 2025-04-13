фото: ОВА

Накануне вечером россияне трижды били по Никопольщинам, направили беспилотники. Утром снова обстреляли район

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

Досталось Никополю, Марганецкой и Покровской громадам. Там поврежден пятиэтажный жилой дом. Разрушение есть на одном из предприятий. К счастью, всюду обошлось без пострадавших.

Утром оккупанты возобновили обстрелы. Ударили из тяжелой артиллерии по Марганецкой громаде. Также направили туда FPV-дроны. Атакуемые населенные пункты обследуют специалисты – выясняют последствия. Предварительно, люди не пострадали.

На других территориях Днепропетровщины было тихо, отметил чиновник.

Напомним, в ночь на 13 апреля российская армия атаковала Украину 55-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Силы ПВО сбили 43 дрона, еще 12 – локационно потеряны.