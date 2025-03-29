Удар по Кривому Рогу: количество пострадавших выросло
В Кривом Роге количество пострадавших в результате ракетного удара увеличилось до восьми
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.
По его словам, в медучреждении остаются трое, остальные – на амбулаторном лечении.
"Развернутый Штаб помощи. Там выдают стройматериалы для тех, чьи дома изуродованы из-за удара. Принимают и заявления на материальную помощь от города. Также работают коммунальщики и все соответствующие службы, на месте благотворители", - отметил Лысак.
Он также добавил, что в городе, кроме многоэтажек, повреждены магазин, автомойка, десятки авто.
Напомним, днем в субботу, 29 марта, оккупанты нанесли удар баллистикой по Кривому Рогу. Ранее сообщалось о семи пострадавших.
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