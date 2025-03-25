Підробила документи, аби привласнити квартиру: жителька Кривого Рогу отримала підозру
Фігурантка, використовуючи фальшиві документи, незаконно зареєструвала право власності на квартиру, що перебувала на балансі міськради Кривого Рогу
Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
У серпні 2022 року 45-річна жінка підробила документи на нерухомість, знаючи, що в приміщенні ніхто не живе, а власника немає. З цими документами вона оформила квартиру на себе через держреєстратора. Через це міськрада втратила майже 300 тисяч гривень.
Фігурантці оголосили підозру. Їй загрожує до 3 років позбавлення волі.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Вінниччині аферисти анагались привласнити житло померлої жінки вартістю 5 мільйонів гривень.
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