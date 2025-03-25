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Фігурантка, використовуючи фальшиві документи, незаконно зареєструвала право власності на квартиру, що перебувала на балансі міськради Кривого Рогу

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

У серпні 2022 року 45-річна жінка підробила документи на нерухомість, знаючи, що в приміщенні ніхто не живе, а власника немає. З цими документами вона оформила квартиру на себе через держреєстратора. Через це міськрада втратила майже 300 тисяч гривень.

Фігурантці оголосили підозру. Їй загрожує до 3 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Вінниччині аферисти анагались привласнити житло померлої жінки вартістю 5 мільйонів гривень.