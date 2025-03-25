Подделала документы, чтобы присвоить квартиру: жительница Кривого Рога получила подозрение
Фигурантка, используя фальшивые документы, незаконно зарегистрировала право собственности на квартиру, находившуюся на балансе горсовета Кривого Рога
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
В августе 2022 года 45-летняя женщина подделала документы на недвижимость, зная, что в помещении никто не живет, а владельца нет. С этими документами она оформила квартиру на себя через госрегистратора. Из-за этого горсовет потерял почти 300 тысяч гривен.
Фигурантке объявили подозрение. Ей грозит до 3 лет лишения свободы.
Напомним, ранее сообщалось, что в Винницкой области аферисты попытались присвоить жилье умершей женщины стоимостью 5 миллионов гривен.
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