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Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В августе 2022 года 45-летняя женщина подделала документы на недвижимость, зная, что в помещении никто не живет, а владельца нет. С этими документами она оформила квартиру на себя через госрегистратора. Из-за этого горсовет потерял почти 300 тысяч гривен.

Фигурантке объявили подозрение. Ей грозит до 3 лет лишения свободы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Винницкой области аферисты попытались присвоить жилье умершей женщины стоимостью 5 миллионов гривен.