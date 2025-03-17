Силы ПВО уничтожили над Днепропетровщиной 15 БпЛа: есть повреждения

фото: Facebook/Сергей Лисак

В Павлоградском и Синельниковском районах Днепропетровской области в результате российских ударов получили повреждения инфраструктурные объекты

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

По его словам, силы ПВО, по предварительной информации, уничтожили в Днепропетровской области 15 вражеских беспилотников.

В результате атаки повреждена инфраструктура в Павлоградском и Синельниковском районах. В Синельниковском районе также потерпели разрушения частный дом, гараж и пожарная машина.

Кроме того, вечером агрессор обстрелял Покровскую общину в Никопольском районе по артиллерии. В результате было уничтожено одно хозяйственное сооружение, еще одно – получило повреждения. Также пострадали частный дом и два парника.

В Павлоградском, Синельниковском и Никопольском районах есть перебои с электроснабжением.

К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Напомним, ночью 17 марта кафиры атаковали Полтавщину. В Кременчугском районе работала ПВО. Из-за падения обломков враждебных БПЛА применены аварийные отключения