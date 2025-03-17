06:10  17 марта
Киевлянка пыталась вывезти из Украины старинную скрипку
07:10  17 марта
На Киевщине легковушка столкнулась с мопедом: пострадал 12-летний подросток
01:56  17 марта
В Киевской области женщина побила собаку топором: полиция возбудила уголовное дело
UA | RU
UA | RU
17 марта 2025, 08:45

Силы ПВО уничтожили над Днепропетровщиной 15 БпЛа: есть повреждения

17 марта 2025, 08:45
Читайте також українською мовою
фото: Facebook/Сергей Лисак
Читайте також
українською мовою

В Павлоградском и Синельниковском районах Днепропетровской области в результате российских ударов получили повреждения инфраструктурные объекты

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

По его словам, силы ПВО, по предварительной информации, уничтожили в Днепропетровской области 15 вражеских беспилотников.

В результате атаки повреждена инфраструктура в Павлоградском и Синельниковском районах. В Синельниковском районе также потерпели разрушения частный дом, гараж и пожарная машина.

Кроме того, вечером агрессор обстрелял Покровскую общину в Никопольском районе по артиллерии. В результате было уничтожено одно хозяйственное сооружение, еще одно – получило повреждения. Также пострадали частный дом и два парника.

В Павлоградском, Синельниковском и Никопольском районах есть перебои с электроснабжением.

К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Напомним, ночью 17 марта кафиры атаковали Полтавщину. В Кременчугском районе работала ПВО. Из-за падения обломков враждебных БПЛА применены аварийные отключения

Днепропетровская область беспилотники частные дома инфраструктура ПВО
В Сумской области зенитчики сбили 12 российских "шахедов"
17 марта 2025, 08:18
РФ атаковала Полтавщину дронами: без света остались более 1000 потребителей
17 марта 2025, 07:30
Все новости »
10 марта 2025
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Большая часть украинских пенсионеров живет за чертой бедности. В то же время разрыв в размерах пенсий может отличаться в сотню раз, если сравнивать минимальную пенсию с пенсиями работников правоохрани...
28 февраля 2025
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Теперь все перевозчики гуманитарной помощи или медицинских грузов смогут выезжать за границу только на общих основаниях — система "Шлях" для них пока закрыта. Соответствующее решение ввело правительст...
27 февраля 2025
Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком
С началом полномасштабного вторжения уровень бедности в Украине вырос с 5% до 24%. Такие данные приводит Минсоцполитики. В этом материале RegioNews расскажет о нетипичных, на наш взгляд, инициативах п...
24 февраля 2025
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
О чем говорит политика Дональда Трампа по отношению к Украине и чего ждать от президента США в дальнейшем, почему россия не заплатит за войну с Украиной и как нашему государству следует развиваться в ...
В Донецкой области россияне убили одного человека и еще одного ранили
17 марта 2025, 11:23
Ушел в СОЧ: подозреваемый в убийстве Демьяна Ганула оказался военнослужащим 28-й ОМБр
17 марта 2025, 11:00
В Киевской области из-за атаки дронов повреждена пятиэтажка
17 марта 2025, 10:53
Мошенники обманули двух прикарпатцев более чем на 240 тысяч гривен
17 марта 2025, 10:52
Искал "щели" в ПВО: в Одессе задержали 21-летнего российского агента
17 марта 2025, 10:29
США больше не будут расследовать преступления РФ, – СМИ
17 марта 2025, 10:28
Украина должна полностью искоренить из власти российскую агентуру и "перекрашенных" ватников
17 марта 2025, 10:20
Оккупанты на Луганщине раздают землю своим военным, – ЦНС
17 марта 2025, 09:53
Россияне ударили по пригороду Одессы: есть раненый, повреждены энергообъект и детский сад
17 марта 2025, 09:49
24-летний водитель Range Rover покатался по тротуару в центре Киева
17 марта 2025, 09:28
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Все публикации »
Вадим Денисенко
Виктор Шлинчак
Валерий Чалый
Все блоги »