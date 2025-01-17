В Кривом Роге возросло количество погибших в результате удара по учебному заведению

фото: Днепропетровская ОВА

По состоянию на данную минуту известно о четырех погибших в результате ракетного удара по учебному заведению в Кривом Роге.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

Известно, что среди погибших три женщины и мужчины.

Глава ОВА также сообщил о трех пострадавших - это 22-летняя девушка и мужчины 34 и 56 лет. Они в тяжелом состоянии.

На месте работают спасательные службы. Информация о последствиях атаки будет уточняться.

Напомним, сегодня, 17 января, российские войска нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. В результате российской атаки в городе повреждены учебное заведение и жилая застройка. Ранее было известно о трех погибших.