В Кривом Роге возросло количество погибших в результате удара по учебному заведению
По состоянию на данную минуту известно о четырех погибших в результате ракетного удара по учебному заведению в Кривом Роге.
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.
Известно, что среди погибших три женщины и мужчины.
Глава ОВА также сообщил о трех пострадавших - это 22-летняя девушка и мужчины 34 и 56 лет. Они в тяжелом состоянии.
На месте работают спасательные службы. Информация о последствиях атаки будет уточняться.
Напомним, сегодня, 17 января, российские войска нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. В результате российской атаки в городе повреждены учебное заведение и жилая застройка. Ранее было известно о трех погибших.
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