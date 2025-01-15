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15 січня 2025, 18:49

Росіяни били по Нікопольщині дронами та артилерією: є постраждалий

15 січня 2025, 18:49
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фото: ОВА
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Протягом всього дня, 15 січня, російські окупанти завдавали ударів по Нікопольщині. Застосовували важку артилерію та БпЛА

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

Від обстрілів потерпали Нікополь, Мирівська, Марганецька та Покровська громади.

Внаслідок ворожих атак постраждав 41-річний чоловік. Він лікуватиметься амбулаторно.

Пошкоджені два промислові підприємства, приватний будинок, господарські та надвірна споруди, вантажівка і лінії електропередач.

Також Лисак додав, що обстрілювали окупанти і Синельниківщину – вдень та ще раз вже надвечір. Деталі уточнюються.

Нагадаємо, у ніч на 15 січня російські війська здійснили комбінований удар по Україні ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування, а також ударними БпЛА типу Shahed та дронами-імітаторами інших типів. Сили ППО збили 30 ракет і 47 дронів.

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