фото: ОВА

В течение всего дня, 15 января, российские оккупанты наносили удары по Никопольщине. Применяли тяжелую артиллерию и БпЛА

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

От обстрелов пострадали Никополь, Мировская, Марганецкая и Покровская громады.

В результате вражеских атак пострадал 41-летний мужчина. Он будет лечиться амбулаторно.

Повреждены два промышленных предприятия, частный дом, хозяйственные и дворовые сооружения, грузовик и линии электропередач.

Также Лысак добавил, что обстреливали оккупанты и Синельниковщину – днем и еще раз к вечеру. Детали уточняются.

Напомним, в ночь на 15 января российские войска нанесли комбинированный удар по Украине ракетами разных типов воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными БпЛА типа Shahed и дронами-имитаторами других типов. Силы ПВО сбили 30 ракет и 47 дронов.